Дизайн — это естественное движение обновления
Ремонт — это прекрасное время, на пути в мечте
Договор — это договоренность заказчика и исполнителя о гармоничном взаимодействии
Проект дизайна — это результат любви к работе и работодателю
Экономия позитивна, лишь когда она и есть здравый смысл
- Услуги
- Дизайн интерьера
- архитектура
- Графический дизайн
- живопись
- предметы интерьера ручной работы
- Регионы обслуживания
- Россия и германия
- Адрес
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ул. Ошарская 72/32
603105 Нижний Новгород
Россия
+7-9290399936 www.ponidesign.com
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603105 Нижний Новгород, Россия
ул. Ошарская 72/32