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Архитектор-дизайнер Анастасия Ковальчук
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Бассейн в частном клубе (305 кв.м.), Архитектор-дизайнер Анастасия Ковальчук Архитектор-дизайнер Анастасия Ковальчук Бассейн в тропическом стиле
    Бассейн в частном клубе (305 кв.м.), Архитектор-дизайнер Анастасия Ковальчук Архитектор-дизайнер Анастасия Ковальчук Бассейн в тропическом стиле
    Бассейн в частном клубе (305 кв.м.), Архитектор-дизайнер Анастасия Ковальчук Архитектор-дизайнер Анастасия Ковальчук Бассейн в тропическом стиле
    +4
    Бассейн в частном клубе (305 кв.м.)
    Кухня-столовая в доме на Рублёво-Успенском шоссе, Архитектор-дизайнер Анастасия Ковальчук Архитектор-дизайнер Анастасия Ковальчук Столовая комната в классическом стиле
    Кухня-столовая в доме на Рублёво-Успенском шоссе, Архитектор-дизайнер Анастасия Ковальчук Архитектор-дизайнер Анастасия Ковальчук Столовая комната в классическом стиле
    Кухня-столовая в доме на Рублёво-Успенском шоссе, Архитектор-дизайнер Анастасия Ковальчук Архитектор-дизайнер Анастасия Ковальчук Столовая комната в классическом стиле
    +2
    Кухня-столовая в доме на Рублёво-Успенском шоссе
    Квартира в классическом стиле ул. Братиславская, Архитектор-дизайнер Анастасия Ковальчук Архитектор-дизайнер Анастасия Ковальчук Кухня в классическом стиле
    Квартира в классическом стиле ул. Братиславская, Архитектор-дизайнер Анастасия Ковальчук Архитектор-дизайнер Анастасия Ковальчук Кухня в классическом стиле
    Квартира в классическом стиле ул. Братиславская, Архитектор-дизайнер Анастасия Ковальчук Архитектор-дизайнер Анастасия Ковальчук Кухня в классическом стиле
    +15
    Квартира в классическом стиле ул. Братиславская

    Меня зовут Анастасия Ковальчук, я архитектор-дизайнер. Окончила МГСУ, инженерно-архитектурный факультет по специальности «Промышленное и Гражданское Строительство». Работала в крупных архитектурно-строительных бюро. Мною создано множество самых разных по специфике и сложности проектов: от проектирования и реставрации жилых и общественных зданий до дизайн-проектов интерьеров различной степени сложности. Мои дизайнерские решения уже воплощены в жизни во многих кафе и ресторанах, в частных квартирах и домах, клубах и бутиках. Моими клиентами стали первые лица госкомпаний и известные спортивные деятели. Буду рада видеть вас в числе своих клиентов!

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Реализация под ключ
    • Авторский надзор
    • Комплектация и декор
    Регионы обслуживания
    Все мир и Москва
    Адрес
    125009 Москва
    Россия
    +7-4994991129 idizainer.ru
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