Меня зовут Анастасия Ковальчук, я архитектор-дизайнер. Окончила МГСУ, инженерно-архитектурный факультет по специальности «Промышленное и Гражданское Строительство». Работала в крупных архитектурно-строительных бюро. Мною создано множество самых разных по специфике и сложности проектов: от проектирования и реставрации жилых и общественных зданий до дизайн-проектов интерьеров различной степени сложности. Мои дизайнерские решения уже воплощены в жизни во многих кафе и ресторанах, в частных квартирах и домах, клубах и бутиках. Моими клиентами стали первые лица госкомпаний и известные спортивные деятели. Буду рада видеть вас в числе своих клиентов!