Мы считаем, что дизайн - это прежде всего инвестиция в себя, в свой комфорт и удобство. Свой дом должен быть приятным и уютным, чтобы в него хотелось возвращаться.
В дизайне должны быть функциональные зоны для работы, отдыха и приема гостей. Особое внимание следует уделить правильному свету, без которого спроектированный интерьер просто не будет работать.
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- Москва. Дистанционные проекты по России и всему миру
- Адрес
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Столешников переулок д.11
107031 Москва
Россия
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