Студию ТОН выбирают как поставщика качественных и доступных услуг в сфере дизайна интерьеров, экстерьеров и проектирования частных домов. Мы гордимся что люди различных культур и даже стран доверяют нашим знаниям и опыту, а так же эстетическому вкусу. Наша цель - создание проектов доступных не только обеспеченным людям, но также тем у кого ограничен бюджет.
- Услуги
- Дизайн интерьера, Дизайн экстерьера и Проектирование домов
- Регионы обслуживания
- Ставропольский край
- Чеченская республика
- Кабардино-Балкарская республика
- Карачаево-Черкесская республика
- Пятигорск
- Адрес
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357500 Пятигорск
Россия
+7-9282852828 tonkmv.ru
Законное владение
г.Пятигорск, Бештаугорское шоссе 74