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Студия дизайна и проектирования ТОН
Дизайнеры интерьера Пятигорск
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн интерьера квартиры - студии, Студия дизайна и проектирования ТОН Студия дизайна и проектирования ТОН Гостиные в эклектичном стиле Бежевый
    Дизайн интерьера квартиры - студии, Студия дизайна и проектирования ТОН Студия дизайна и проектирования ТОН Гостиные в эклектичном стиле Бежевый
    Дизайн интерьера квартиры - студии, Студия дизайна и проектирования ТОН Студия дизайна и проектирования ТОН Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле Бежевый
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    Дизайн интерьера квартиры - студии
    Дизайн - проект квартиры, Студия дизайна и проектирования ТОН Студия дизайна и проектирования ТОН Кухня в стиле минимализм Бирюзовый
    Дизайн - проект квартиры, Студия дизайна и проектирования ТОН Студия дизайна и проектирования ТОН Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Дизайн - проект квартиры, Студия дизайна и проектирования ТОН Студия дизайна и проектирования ТОН Спальня в стиле минимализм Черный
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    Дизайн - проект квартиры

    Студию ТОН выбирают как поставщика качественных и доступных услуг в сфере дизайна интерьеров, экстерьеров и проектирования частных домов. Мы гордимся что люди различных культур и даже стран доверяют нашим знаниям и опыту, а так же эстетическому вкусу. Наша цель - создание проектов доступных не только обеспеченным людям, но также тем у кого ограничен бюджет.

    Услуги
    Дизайн интерьера, Дизайн экстерьера и Проектирование домов
    Регионы обслуживания
    • Ставропольский край
    • Чеченская республика
    • Кабардино-Балкарская республика
    • Карачаево-Черкесская республика
    • Пятигорск
    Адрес
    357500 Пятигорск
    Россия
    +7-9282852828 tonkmv.ru
    Законное владение

    г.Пятигорск, Бештаугорское шоссе 74

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