«Гаражъ СПБ» занимается продажей и установкой секционных гаражных ворот в Санкт-Петербурге. Помимо секционных ворот для гаража фирма предлагает: промышленные ворота, ворота для автосервиса, автомойки и склада, а также приводы к ним. Компания является официальным дилером Алютех, Херман, Дорхан. Бесплатный выезд замерщика к вам на объект. Доставка по Санкт-Петербургу и области. Гарантия на все виды работ.