«Гаражъ СПБ» занимается продажей и установкой секционных гаражных ворот в Санкт-Петербурге. Помимо секционных ворот для гаража фирма предлагает: промышленные ворота, ворота для автосервиса, автомойки и склада, а также приводы к ним. Компания является официальным дилером Алютех, Херман, Дорхан. Бесплатный выезд замерщика к вам на объект. Доставка по Санкт-Петербургу и области. Гарантия на все виды работ.
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Адрес
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197227 Санкт-Петербург
Россия
+7-9313411617 www.spb.vorotagarazh.ru