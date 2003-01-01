ЕЛЕНА БОДРОВА

Архитектор-дизайнер, окончила Московский Архитектурный институт (МАРХИ), Британскую Высшую Школу Дизайна, школу «Детали» в Москве. Веду архитектурную и дизайнерскую практику с 2003г., есть опыт реализации проектов по всем стадиям «с нуля» в различных сферах дизайна и архитектуры: интерьеры жилых квартир и таунхаусов, малоэтажное и многоэтажное жилое проектирование (коттеджи, жилые комплексы), реставрация памятников архитектуры, проектирование общественных зданий (торговые центры, офисы), проектирование жилья класса «Люкс» в элитных коттеджных поселках Подмосковья (частные резиденции и объекты инфраструктуры), квартиры в Москве и Санкт-Петербурге.

С 2008г. и по настоящий момент специализируеюсь на дизайне частных интерьеров.

СТОИМОСТЬ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА: 3000-5000р.\кв.м.