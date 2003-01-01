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Елена Бодрова
Дизайнеры интерьера Москва, Россия
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира мечты на Парковой улице, Елена Бодрова Елена Бодрова Спальня в эклектичном стиле Серый
    Квартира мечты на Парковой улице, Елена Бодрова Елена Бодрова Спальня в эклектичном стиле Розовый
    Квартира мечты на Парковой улице, Елена Бодрова Елена Бодрова Спальня в эклектичном стиле Серый
    +39
    Квартира мечты на Парковой улице
    Домашняя история, Елена Бодрова Елена Бодрова Гостиная в классическом стиле
    Домашняя история, Елена Бодрова Елена Бодрова Кухня в классическом стиле
    Домашняя история, Елена Бодрова Елена Бодрова Гостиная в классическом стиле
    +21
    Домашняя история
    Софт-минимализм с комфортом, ЖК "Виноградный", Елена Бодрова Елена Бодрова Кухня в стиле минимализм
    Софт-минимализм с комфортом, ЖК "Виноградный", Елена Бодрова Елена Бодрова Спальня в стиле минимализм
    Софт-минимализм с комфортом, ЖК "Виноградный", Елена Бодрова Елена Бодрова Спальня в стиле минимализм
    +37
    Софт-минимализм с комфортом, ЖК "Виноградный"

    ЕЛЕНА БОДРОВА

    Архитектор-дизайнер, окончила Московский Архитектурный институт (МАРХИ), Британскую Высшую Школу Дизайна, школу «Детали» в Москве. Веду архитектурную и дизайнерскую практику с 2003г., есть опыт реализации проектов по всем стадиям «с нуля» в различных сферах дизайна и архитектуры: интерьеры жилых квартир и таунхаусов, малоэтажное и многоэтажное жилое проектирование (коттеджи, жилые комплексы), реставрация памятников архитектуры, проектирование общественных зданий (торговые центры, офисы), проектирование жилья класса «Люкс» в элитных коттеджных поселках Подмосковья (частные резиденции и объекты инфраструктуры), квартиры в Москве и Санкт-Петербурге. 

    С 2008г. и по настоящий момент специализируеюсь на дизайне частных интерьеров.

    СТОИМОСТЬ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА: 3000-5000р.\кв.м.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • декорирование
    • Проектирование
    • авторский надзор
    • комплектация
    Регионы обслуживания
    Москва и Россия
    Награды компании
    Публикации проектов и статей в профильных СМИ: Интерьер+Дизайн, Salon, Идеи Вашего дома, InMyRoom.
    Адрес
    Нижняя Сыромятническая, 10
    111000 Москва, Россия
    Россия
    +7-9296679779 elenabodrova.houzz.ru
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