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Проекты

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  • Стать Премиум
    • Покрывало на круглую кровать, Размер в размер Размер в размер Спальная комната Текстиль Текстиль Янтарный / Золотой
    Покрывало на круглую кровать, Размер в размер Размер в размер Спальная комната Текстиль Текстиль Янтарный / Золотой
    Покрывало на круглую кровать, Размер в размер Размер в размер Спальная комната Текстиль Текстиль Янтарный / Золотой
    Покрывало на круглую кровать
    Фотоподушки с элементами декора помещения, Размер в размер Размер в размер ГостинаяАксессуары и декорации Текстиль
    Фотоподушки с элементами декора помещения, Размер в размер Размер в размер ГостинаяАксессуары и декорации Текстиль
    Фотоподушки с элементами декора помещения, Размер в размер Размер в размер ГостинаяАксессуары и декорации Текстиль
    Фотоподушки с элементами декора помещения

    Интернет ателье пошива постельного белья, покрывал, изделий с фотопечатью (постельное бельё, фотопокрывала, фотошторы).  Шьём нестандартные изделия (простыни на круглые кровати, на высокие матрасы и т.п.). На рынке с 2009 г.

    Услуги
    • Постельные принадлежности с фотопечатью (комплекты постельного белья с фото
    • фотопокрывала и фотопледы
    • фотоподушки
    • фотошторы). Пошив классического постельного белья по индивидуальным размерам
    • в т.ч. для круглых кроватей
    Регионы обслуживания
    Российская Федерация и Москва
    Адрес
    Багратионовский проезд, д.12А, офис 11
    121087 Москва
    Россия
    +7-4997555441 razmer-v-razmer.ru
    Законное владение

    РФ, 117042, г. Москва, ул. Южнобутовская, д.80

    Отзыв

    Ginger Spicy
    СПАСИБО ЗА ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ПРОСТЫНИ! ЗАКАЗЫВАЮ ТОЛЬКО У ВАС СРАЗУ ПО НЕСКОЛЬКО ШТУК. КАЧЕСТВО ХОРОШЕЕ. ОДНОЗНАЧНО РЕКОМЕНДУЮ! ДА, КОНЕЧНО ДОВОЛЬНО ДОРОГО, НО ОНИ СТОЯТ ЭТИХ ДЕНЕГ И СШИТЫ ИДЕАЛЬНО!
    5 месяцев назад
    Oksana Milenina
    Искала долго постельное белье нужного качества - из 100%хлопкового сатин-жаккарда, это самый комфортный для меня материал в постельном белье. В готовых комплектах не нашла, обратилась за пошивом. Будем честны, дороговато получилось, но все равно я очень довольна. Буду еще заказывать точно. Есть небольшие пожелания: 1) хотелось бы на пододеяльнике пуговицы ставить с чуть меньшим интервалом и 2) хотелось бы больше выбор сатин-жаккардов, хочется менее крупных рисунков (французские узоры - прекрасен, но очень масштабный, полосы и геометрия скучновато))) и больше оттенков.
    4 месяца назад
    Yulia Pankratova
    Продукция хорошая, курьерская доставка (платная) с задержкой на несколько дней. Все приносят извинения, но с доставкой разобраться не могут.
    9 месяцев назад
    Показать все отзывы – 8
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