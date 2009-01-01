Интернет ателье пошива постельного белья, покрывал, изделий с фотопечатью (постельное бельё, фотопокрывала, фотошторы). Шьём нестандартные изделия (простыни на круглые кровати, на высокие матрасы и т.п.). На рынке с 2009 г.
- Услуги
- Постельные принадлежности с фотопечатью (комплекты постельного белья с фото
- фотопокрывала и фотопледы
- фотоподушки
- фотошторы). Пошив классического постельного белья по индивидуальным размерам
- в т.ч. для круглых кроватей
- Регионы обслуживания
- Российская Федерация и Москва
- Адрес
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Багратионовский проезд, д.12А, офис 11
121087 Москва
Россия
+7-4997555441 razmer-v-razmer.ru
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РФ, 117042, г. Москва, ул. Южнобутовская, д.80