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АКБ МАЛЫШЕВА
Архитекторы Санкт-Петербург
Обзор 6Проекты (6) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Ривер Парк - 2, АКБ МАЛЫШЕВА АКБ МАЛЫШЕВА Загородные дома
    Ривер Парк - 2, АКБ МАЛЫШЕВА АКБ МАЛЫШЕВА Загородные дома
    Ривер Парк - 2, АКБ МАЛЫШЕВА АКБ МАЛЫШЕВА Загородные дома
    +4
    Ривер Парк - 2
    Ривер Парк - 1, АКБ МАЛЫШЕВА АКБ МАЛЫШЕВА Загородные дома
    Ривер Парк - 1, АКБ МАЛЫШЕВА АКБ МАЛЫШЕВА Загородные дома
    Ривер Парк - 1, АКБ МАЛЫШЕВА АКБ МАЛЫШЕВА Загородные дома
    +4
    Ривер Парк - 1
    Свой Дом, АКБ МАЛЫШЕВА АКБ МАЛЫШЕВА Дома на одну семью
    Свой Дом, АКБ МАЛЫШЕВА АКБ МАЛЫШЕВА Дома на одну семью
    Свой Дом, АКБ МАЛЫШЕВА АКБ МАЛЫШЕВА Дома на одну семью
    +11
    Свой Дом
    Сосновские озера, АКБ МАЛЫШЕВА АКБ МАЛЫШЕВА Загородные дома
    Сосновские озера, АКБ МАЛЫШЕВА АКБ МАЛЫШЕВА Загородные дома
    Сосновские озера, АКБ МАЛЫШЕВА АКБ МАЛЫШЕВА Загородные дома
    +4
    Сосновские озера
    Тула, АКБ МАЛЫШЕВА АКБ МАЛЫШЕВА Вилла
    Тула, АКБ МАЛЫШЕВА АКБ МАЛЫШЕВА Вилла
    Тула, АКБ МАЛЫШЕВА АКБ МАЛЫШЕВА Вилла
    +5
    Тула
    Горки-2, АКБ МАЛЫШЕВА АКБ МАЛЫШЕВА Загородные дома
    Горки-2, АКБ МАЛЫШЕВА АКБ МАЛЫШЕВА Загородные дома
    Горки-2, АКБ МАЛЫШЕВА АКБ МАЛЫШЕВА Загородные дома
    +2
    Горки-2

    Мы работаем в сфере проектирования уже более двадцати лет. За эти годы специалисты АКБ Малышева спроектировали большое количество жилых и общественных зданий.


    Сегодня усилия нашей команды сосредоточены на создании индивидуальных проектов загородного частного домостроения комфорт и бизнес классов. Как правило это дома для постоянного проживания от 200 до 600 кв.м., однако есть и большие родовые усадьбы до 1500 кв.м.

    Наша задача, создавая проект, быть уверенным в долговечности, комфорте и возможности реализовать проектируемые объекты.

    Регионы обслуживания
    Россия
    Адрес
    ул. Матроса Железняка, д. 57
    000000 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9679676575
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