Мы работаем в сфере проектирования уже более двадцати лет. За эти годы специалисты АКБ Малышева спроектировали большое количество жилых и общественных зданий.





Сегодня усилия нашей команды сосредоточены на создании индивидуальных проектов загородного частного домостроения комфорт и бизнес классов. Как правило это дома для постоянного проживания от 200 до 600 кв.м., однако есть и большие родовые усадьбы до 1500 кв.м.

Наша задача, создавая проект, быть уверенным в долговечности, комфорте и возможности реализовать проектируемые объекты.