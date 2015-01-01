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Арт-проект Клюква. Ландшафтное бюро
Ландшафтные архитекторы Москва
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Проекты

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    • Молекулярный СПА-сад , Арт-проект Клюква. Ландшафтное бюро Арт-проект Клюква. Ландшафтное бюро
    Молекулярный СПА-сад , Арт-проект Клюква. Ландшафтное бюро Арт-проект Клюква. Ландшафтное бюро
    Молекулярный СПА-сад , Арт-проект Клюква. Ландшафтное бюро Арт-проект Клюква. Ландшафтное бюро
    +7
    Молекулярный СПА-сад
    Сад "25 кадр Тарковского", Арт-проект Клюква. Ландшафтное бюро Арт-проект Клюква. Ландшафтное бюро
    Сад "25 кадр Тарковского", Арт-проект Клюква. Ландшафтное бюро Арт-проект Клюква. Ландшафтное бюро
    Сад "25 кадр Тарковского", Арт-проект Клюква. Ландшафтное бюро Арт-проект Клюква. Ландшафтное бюро
    +8
    Сад "25 кадр Тарковского"
    Сад "25 кадр Тарковского", Арт-проект Клюква. Ландшафтное бюро Арт-проект Клюква. Ландшафтное бюро
    Сад "25 кадр Тарковского", Арт-проект Клюква. Ландшафтное бюро Арт-проект Клюква. Ландшафтное бюро
    Сад "25 кадр Тарковского", Арт-проект Клюква. Ландшафтное бюро Арт-проект Клюква. Ландшафтное бюро
    +7
    Сад "25 кадр Тарковского"
    Русский Версаль, Арт-проект Клюква. Ландшафтное бюро Арт-проект Клюква. Ландшафтное бюро
    Русский Версаль, Арт-проект Клюква. Ландшафтное бюро Арт-проект Клюква. Ландшафтное бюро
    Русский Версаль, Арт-проект Клюква. Ландшафтное бюро Арт-проект Клюква. Ландшафтное бюро
    +5
    Русский Версаль
    Сад в поселке Country Club , Арт-проект Клюква. Ландшафтное бюро Арт-проект Клюква. Ландшафтное бюро
    Сад в поселке Country Club , Арт-проект Клюква. Ландшафтное бюро Арт-проект Клюква. Ландшафтное бюро
    Сад в поселке Country Club , Арт-проект Клюква. Ландшафтное бюро Арт-проект Клюква. Ландшафтное бюро
    +6
    Сад в поселке Country Club
    Сад в Сколково, Арт-проект Клюква. Ландшафтное бюро Арт-проект Клюква. Ландшафтное бюро
    Сад в Сколково, Арт-проект Клюква. Ландшафтное бюро Арт-проект Клюква. Ландшафтное бюро
    Сад в Сколково, Арт-проект Клюква. Ландшафтное бюро Арт-проект Клюква. Ландшафтное бюро
    +9
    Сад в Сколково
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    Арт-проект «Клюква» объединяет ландшафтных дизайнеров, архитекторов, строителей, агрономов и производителей посадочного материала из России  и Германии. Специалисты компании занимаются озеленением как городских, так и частных территорий.   Работы арт-проекта «Клюква» уже были дважды призерами Moscow Flower Show: серебряная медаль была присуждена в 2015, а золотая в 2016 году. в 2017 компания получила Золотую медаль и титул Best of Show на Весеннем Фестивале в Малверне, Великобритания. 

    Услуги
    Ландшафтное проектирование и дизайн. Благоустройство и озеленение. Строительные работы. Освещение. Создание малых архитектурных форм. СПА зоны. Бассейны и пруды. Ограждения. Мощение дорожек.
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Санкт-Петербург
    • Екатеринбург
    • Великобритания
    Награды компании
    • 2017 RHS Spring Festival in Malvern, золотая медаль, титул Best of Show
    • 2016 Moscow Flower Show, золотая медаль
    • 2015 Moscow Flower Show, серебряная медаль
    Адрес
    Кутузовский проезд 16 стр. 4
    121170 Москва
    Россия
    +7-9099033399 myklukva.ru
    Законное владение

    Москва, Кутузовский проезд 16 стр. 4

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