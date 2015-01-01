Арт-проект «Клюква» объединяет ландшафтных дизайнеров, архитекторов, строителей, агрономов и производителей посадочного материала из России и Германии. Специалисты компании занимаются озеленением как городских, так и частных территорий. Работы арт-проекта «Клюква» уже были дважды призерами Moscow Flower Show: серебряная медаль была присуждена в 2015, а золотая в 2016 году. в 2017 компания получила Золотую медаль и титул Best of Show на Весеннем Фестивале в Малверне, Великобритания.