Арт-проект «Клюква» объединяет ландшафтных дизайнеров, архитекторов, строителей, агрономов и производителей посадочного материала из России и Германии. Специалисты компании занимаются озеленением как городских, так и частных территорий. Работы арт-проекта «Клюква» уже были дважды призерами Moscow Flower Show: серебряная медаль была присуждена в 2015, а золотая в 2016 году. в 2017 компания получила Золотую медаль и титул Best of Show на Весеннем Фестивале в Малверне, Великобритания.
- Услуги
- Ландшафтное проектирование и дизайн. Благоустройство и озеленение. Строительные работы. Освещение. Создание малых архитектурных форм. СПА зоны. Бассейны и пруды. Ограждения. Мощение дорожек.
- Регионы обслуживания
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Великобритания
- Награды компании
- 2017 RHS Spring Festival in Malvern, золотая медаль, титул Best of Show
- 2016 Moscow Flower Show, золотая медаль
- 2015 Moscow Flower Show, серебряная медаль
- Адрес
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Кутузовский проезд 16 стр. 4
121170 Москва
Россия
+7-9099033399 myklukva.ru
Москва, Кутузовский проезд 16 стр. 4