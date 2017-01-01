Компания «Студия клееного бруса» специализируется на строительстве домов, бань, беседок и других строений из уникального строительного материала, обладающим прекрасными физическими свойствами и великолепным внешним видом – из клееного бруса.
Экологичность клееного бруса:
Дома, построенные из клееного бруса, становятся все популярнее. Это экологически чистые жилища по сравнительно небольшой цене. В пользу домов из клееного бруса говорят и те факты, что такой строительный материал прочен и долговечен, внешне выглядит прекрасно, не требует дополнительной отделки, плюс ко всему строительство дома занимает совсем немного времени. Производство клееного бруса–это непрерывная взаимосвязанная технологическая цепочка, имеющая свои особенности на каждом этапе.
- Услуги
- Строительство
- проектирование
- производство домов из клееного бруса
- Регионы обслуживания
- Иваново
- Владимир
- Кострома
- Ярославль
- Награды компании
- Более 30 наград и дипломов
- Адрес
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Варенцовой ул., д. 33
153000 Иваново
Россия
+7-4932369936 skb44.ru
153000 Ивановская обл., Иваново г., Варенцовой ул., д. 33