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ООО <q>Студия Клееного Бруса</q>
Строители Иваново
Обзор 14Проекты (14) 0Книги идей (0)
Отзыв (6)
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Проекты

Новый проект
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    • ​Проект одноэтажного деревянного дома из клееного бруса «Пущино» в один этаж., ООО "Студия Клееного Бруса" ООО 'Студия Клееного Бруса' Деревянные дома Дерево Белый
    ​Проект одноэтажного деревянного дома из клееного бруса «Пущино» в один этаж., ООО "Студия Клееного Бруса" ООО 'Студия Клееного Бруса' Деревянные дома Дерево Белый
    ​Проект одноэтажного деревянного дома из клееного бруса «Пущино» в один этаж., ООО "Студия Клееного Бруса" ООО 'Студия Клееного Бруса' Дома с террасами Дерево Белый
    +4
    ​Проект одноэтажного деревянного дома из клееного бруса «Пущино» в один этаж.
    БАНЯ «НОВЫЕ ВЕШКИ», ООО "Студия Клееного Бруса" ООО 'Студия Клееного Бруса'
    БАНЯ «НОВЫЕ ВЕШКИ», ООО "Студия Клееного Бруса" ООО 'Студия Клееного Бруса'
    БАНЯ «НОВЫЕ ВЕШКИ», ООО "Студия Клееного Бруса" ООО 'Студия Клееного Бруса'
    +2
    БАНЯ «НОВЫЕ ВЕШКИ»
    Проект одноэтажного деревянного дома «Горячий ключ» , ООО "Студия Клееного Бруса" ООО 'Студия Клееного Бруса'
    Проект одноэтажного деревянного дома «Горячий ключ» , ООО "Студия Клееного Бруса" ООО 'Студия Клееного Бруса' Деревянные дома Дерево Белый
    Проект одноэтажного деревянного дома «Горячий ключ» , ООО "Студия Клееного Бруса" ООО 'Студия Клееного Бруса' Деревянные дома Дерево Белый
    Проект одноэтажного деревянного дома «Горячий ключ»
    ДОМ РОЖДЕСТВЕННО, ООО "Студия Клееного Бруса" ООО 'Студия Клееного Бруса'
    ДОМ РОЖДЕСТВЕННО, ООО "Студия Клееного Бруса" ООО 'Студия Клееного Бруса'
    ДОМ РОЖДЕСТВЕННО, ООО "Студия Клееного Бруса" ООО 'Студия Клееного Бруса'
    +4
    ДОМ РОЖДЕСТВЕННО
    «Воскресенск», ООО "Студия Клееного Бруса" ООО 'Студия Клееного Бруса'
    «Воскресенск», ООО "Студия Клееного Бруса" ООО 'Студия Клееного Бруса'
    «Воскресенск», ООО "Студия Клееного Бруса" ООО 'Студия Клееного Бруса'
    +1
    «Воскресенск»
    Проект деревянного дома из клееного бруса Таруса, ООО "Студия Клееного Бруса" ООО 'Студия Клееного Бруса' Коричневый
    Проект деревянного дома из клееного бруса Таруса, ООО "Студия Клееного Бруса" ООО 'Студия Клееного Бруса'
    Проект деревянного дома из клееного бруса Таруса, ООО "Студия Клееного Бруса" ООО 'Студия Клееного Бруса'
    +2
    Проект деревянного дома из клееного бруса Таруса
    Показать все 14 проекты

    Компания «Студия клееного бруса» специализируется на строительстве домов, бань, беседок и других строений из уникального строительного материала, обладающим прекрасными физическими свойствами и великолепным внешним видом – из клееного бруса.

    Экологичность клееного бруса:

    Дома, построенные из клееного бруса, становятся все популярнее. Это экологически чистые жилища по сравнительно небольшой цене. В пользу домов из клееного бруса говорят и те факты, что такой строительный материал прочен и долговечен, внешне выглядит прекрасно, не требует дополнительной отделки, плюс ко всему строительство дома занимает совсем немного времени. Производство клееного бруса–это непрерывная взаимосвязанная технологическая цепочка, имеющая свои особенности на каждом этапе.

    Услуги
    • Строительство
    • проектирование
    • производство домов из клееного бруса
    Регионы обслуживания
    • Иваново
    • Владимир
    • Кострома
    • Ярославль
    Награды компании
    Более 30 наград и дипломов
    Адрес
    Варенцовой ул., д. 33
    153000 Иваново
    Россия
    +7-4932369936 skb44.ru
    Законное владение

    153000 Ивановская обл., Иваново г., Варенцовой ул., д. 33

    Отзыв

    Crimson Sky Crimson Sky
    Заказывал проект бани из дерева.
    больше 4 лет назад
    Дата проекта: Сентябрь 2017
    Редактировать
    Дима Зиновьев
    5 месяцев назад
    Keshin
    около 1 года назад
    Показать все отзывы – 6
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