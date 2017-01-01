Компания «Студия клееного бруса» специализируется на строительстве домов, бань, беседок и других строений из уникального строительного материала, обладающим прекрасными физическими свойствами и великолепным внешним видом – из клееного бруса.

Экологичность клееного бруса:

Дома, построенные из клееного бруса, становятся все популярнее. Это экологически чистые жилища по сравнительно небольшой цене. В пользу домов из клееного бруса говорят и те факты, что такой строительный материал прочен и долговечен, внешне выглядит прекрасно, не требует дополнительной отделки, плюс ко всему строительство дома занимает совсем немного времени. Производство клееного бруса–это непрерывная взаимосвязанная технологическая цепочка, имеющая свои особенности на каждом этапе.