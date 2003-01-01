"Ремонт. Отдел Качества" – это комплексные услуги по ремонту и отделке квартир, офисов, коттеджей для современных людей, которые ценят надежность, качество и свое время.

Cо времени своего основания в 2003г. компанией "Отдел Качества. Ремонт" была выбрана стратегия на лидерство по показателям качества. Успешная реализация данной стратегии позволила выделить компанию в своей отрасли и дала возможность предлагать покупателям наивысшую ценность по доступным ценам. Политика руководства компании стабильно направлена на максимальное удобство для Клиента и сохранение лояльности Клиента к компании на всех этапах сотрудничества. В своей работе мы следуем принципу: «Максимум удобств для Клиента!»: - Консультации по вопросам ремонта. - Гарантии на все виды работ 24 месяца. - Персонал компании, это - граждане РФ (петербуржцы) с опытом работы не менее 5-и лет. - Возможность оплаты по безналичному расчету. Оптимальная хозяйственная деятельность компании дает возможность для постоянного повышения квалификации персонала, способствует совершенствованию технологии и обеспечивает контроль за качеством, что высоко ценится нашими Клиентами.