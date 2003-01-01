Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Ремонт. Отдел Качества
Переделка и ремонт Санкт-Петербург, Россия
Обзор 9Проекты (9) 1Книги идей (1)
Отзыв (2)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Ремонт 4-х комнатной квартиры на пр Луначарского, Ремонт. Отдел Качества Ремонт. Отдел Качества
    Ремонт 4-х комнатной квартиры на пр Луначарского, Ремонт. Отдел Качества Ремонт. Отдел Качества
    Ремонт 4-х комнатной квартиры на пр Луначарского, Ремонт. Отдел Качества Ремонт. Отдел Качества
    +10
    Ремонт 4-х комнатной квартиры на пр Луначарского
    Фотографии ДО - Ремонт 4-х комнатной квартиры на пр Луначарского, Ремонт. Отдел Качества Ремонт. Отдел Качества
    Фотографии ДО - Ремонт 4-х комнатной квартиры на пр Луначарского, Ремонт. Отдел Качества Ремонт. Отдел Качества
    Фотографии ДО - Ремонт 4-х комнатной квартиры на пр Луначарского, Ремонт. Отдел Качества Ремонт. Отдел Качества
    +56
    Фотографии ДО - Ремонт 4-х комнатной квартиры на пр Луначарского
    Ремонт 3-х комнатной квартиры на Литейном проспекте, Ремонт. Отдел Качества Ремонт. Отдел Качества
    Ремонт 3-х комнатной квартиры на Литейном проспекте, Ремонт. Отдел Качества Ремонт. Отдел Качества
    Ремонт 3-х комнатной квартиры на Литейном проспекте, Ремонт. Отдел Качества Ремонт. Отдел Качества
    +16
    Ремонт 3-х комнатной квартиры на Литейном проспекте
    Фотографии ДО - Ремонт 3-х комнатной квартиры на Литейном проспекте, Ремонт. Отдел Качества Ремонт. Отдел Качества
    Фотографии ДО - Ремонт 3-х комнатной квартиры на Литейном проспекте, Ремонт. Отдел Качества Ремонт. Отдел Качества
    Фотографии ДО - Ремонт 3-х комнатной квартиры на Литейном проспекте, Ремонт. Отдел Качества Ремонт. Отдел Качества
    +54
    Фотографии ДО - Ремонт 3-х комнатной квартиры на Литейном проспекте
    Ремонт 3-х комнатной квартиры на ул Кораблестроителей, Ремонт. Отдел Качества Ремонт. Отдел Качества
    Ремонт 3-х комнатной квартиры на ул Кораблестроителей, Ремонт. Отдел Качества Ремонт. Отдел Качества
    Ремонт 3-х комнатной квартиры на ул Кораблестроителей, Ремонт. Отдел Качества Ремонт. Отдел Качества
    +15
    Ремонт 3-х комнатной квартиры на ул Кораблестроителей
    Фотографии ДО - Ремонт 3-х комнатной квартиры на ул Кораблестроителей, Ремонт. Отдел Качества Ремонт. Отдел Качества
    Фотографии ДО - Ремонт 3-х комнатной квартиры на ул Кораблестроителей, Ремонт. Отдел Качества Ремонт. Отдел Качества
    Фотографии ДО - Ремонт 3-х комнатной квартиры на ул Кораблестроителей, Ремонт. Отдел Качества Ремонт. Отдел Качества
    +8
    Фотографии ДО - Ремонт 3-х комнатной квартиры на ул Кораблестроителей
    Показать все 9 проекты

    "Ремонт. Отдел Качества" – это комплексные услуги по ремонту и отделке квартир, офисов, коттеджей для современных людей, которые ценят надежность, качество и свое время.

    Cо времени своего основания в 2003г. компанией "Отдел Качества. Ремонт" была выбрана стратегия на лидерство по показателям качества. Успешная реализация данной стратегии позволила выделить компанию в своей отрасли и дала возможность предлагать покупателям наивысшую ценность по доступным ценам. Политика руководства компании стабильно направлена на максимальное удобство для Клиента и сохранение лояльности Клиента к компании на всех этапах сотрудничества. В своей работе мы следуем принципу: «Максимум удобств для Клиента!»:   - Консультации по вопросам ремонта.   - Гарантии на все виды работ 24 месяца.   - Персонал компании, это - граждане РФ (петербуржцы) с опытом работы не менее 5-и лет.   - Возможность оплаты по безналичному расчету. Оптимальная хозяйственная деятельность компании дает возможность для постоянного повышения квалификации персонала, способствует совершенствованию технологии и обеспечивает контроль за качеством, что высоко ценится нашими Клиентами.

    Услуги
    • Ремонт и отделка квартир
    • Ремонт и отделка офисов
    • Ремонт и отделка загородных домов
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург и Россия
    Адрес
    улица Александра Блока, дом 5
    190121 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-8127159969 OtdelKachestva.ru/menu/ok.repair/zakaz-remonta

    Отзыв

    Юлия Горохова Юлия Горохова
    В 2014 году нашей семьей был заказан ремонт квартиры. Задача перед строителями стояла очень не простая, так как в квартире долгое время не делался ремонт и ранее она была коммунальной. Можно теперь только с ужасом вспоминать, в каком состоянии были все коммуникации, скрипел пол. В итоге, было принято решение сделать дизайн-проект и переделать квартиру полностью. В результате, была проведена огромная работа: Вначале были сняты все полы, убран весь мусор, сняты все старые стены. Демонтаж выполнен очень аккуратно и быстро. А дальше началось то творчество, которое необходимо было на каждой стадии. Например, когда необходимо было делать полы, встала проблема с выкладкой существующих плит. Строителям пришлось придумать интересное решение, которое позволило сделать легкое по весу утепление и, в дальнейшем, ровные полы. Я могу описывать каждую стадию и приводить много примеров! Главное, что в итоге мы получили квартиру с ровными стенами, углами 90 градусов, качественными коммуникациями и современным ремонтом. Это - очень важно дальше при установке / размещении мебели, заказе натяжных потолков и так далее. Все последующие службы, которые к нам приезжали, благодарили компанию "Отдел Качества. Ремонт" за то, что легко работать после такого выполненного ремонта. Хочу добавить, что на сегодняшний день мы не увидели ни одного дефекта и только наслаждаемся новыми условиями жизни. Еще забыла отметить внимательность руководителя организации и качество подбора всех сотрудников, которые у нас работали. Все люди - русские, профессионалы и приятные в общении. А это - очень важно! Мы благодарим группу компаний "Отдел Качества" и советуем к ним обращаться за услугами.
    около 5 лет назад
    Дата проекта: Май 2014
    Редактировать
    Владимир Логинов Владимир Логинов
    После получения новой квартиры от строителей перед нами сразу встал вопрос: "Где найти организацию, или фирму для проведения отделочных работ?" Обзвонив кучу телефонов и выслушав не одно лестное мнение о собственной фирме, качестве проводимых работ, просмотрев много буклетов и фотографий о выполненных работах, а также выслушав мнение специалистов, производивших замеры для составления сметы, я пришел к выводам: 1. цены примерно одного порядка; 2. сроки колеблются от двух до трех месяцев; 3. подборка материалов для ремонта - хочешь сам выбирай, хочешь - доверься производителю работ; 4. с доставкой материалов - то же самое. Иное мнение сложилось о компании "Отдел Качества", а конкретно - об их подходе к выполнению ремонта. Зайдя на сайт www.OtdelKachestva.ru, дал заявку на проведение ремонтных работ и оставил контактный телефон. На следующий день позвонил их менеджер и мы обговорили время и место встречи, а затем приехали в нашу квартиру. Осмотрев объект, менеджер указал на те существенные недостатки, которые были допущены при проведении строительных работ и предложил меры по их устранению. Затем он показал два объекта, на которых рабочие вели отделку квартир на разных стадиях, что и стало последней каплей на чаше весов в пользу "Отдела Качества". При заключении договора мне были предоставлены скидки: 1. как новоселу; 2. за подачу заявки через сайт. Все работы выполнены безупречно и в оговоренный срок. Выражаю благодарность менеджеру, прорабу и всем рабочим за качественное и добросовестное выполнение ремонта. Прочитавшим этот отзыв рекомендую взять на заметку и обращаться за проведением ремонта в компанию "Отдел Качества". Качество гарантировано!
    около 5 лет назад
    Дата проекта: Сентябрь 2012
    Редактировать
      Add SEO element