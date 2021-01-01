Данный прораб мошенник! Не связывайтесь с ним ни в кем случае! Кратко: супер любезный и вежливый, много рассказов и технических деталей, по факту на качество наплевать, навязывает работы поверх сметы, работы затягивает, чеки за работы не отдает, рабочих своих нет, набирает с авито, вам будет врать, сроки затягивать, потом наберет денег и потерятется.
Развернуто: заключил с ним договор на ремонт квартиры 150м, 28 июля 2021. Говорил что все можно сделать максимум за год. В мае 2022 не было сделано и половины! Но денег я заплатил в два раза больше всей начальной сметы! Сроки по завершению назвать не смог, на объекте работал один чеговек которому он не платил! Обещал мне каждый день что будет ускорятся и что приведет мне еще людей. Самого никогда на объекте нет, работник мне на него жалуется что работать ему не дает, говорит сидеть ничего не делать и если я приду делать вид что рабоатет! Последней каплей было то что я нашел что кто-то поламал джакузи а он заявил что ответсвенности ни за что не несет. В добавок обнаружил что штукатурка кусками отваливатемя от стены (пустоты), местами нанесена не ровно, стяжка сделана не качественно, пришлось еще и переделывать. Предьявив ему притензии договорится не получилось, пришлось обращаться к юристу и идти в суд. Вот ткаое вот качество, а с виду такой интелигентный и честный человек казался.