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ROOMERS
Мебель и аксессуары Москва
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    • ROOMERS – салон мебели, посуды и декора премиум класса! Это особенная коллекция, воплощение всего самого лучшего, модного и новаторского в мире дизайнерской мебели, предметов декора и стильных аксессуаров. 

    Интерьерные решения от ROOMERS в буквальном смысле не имеют границ. Мебель, предметы декора, свет и аксессуары тщательно отбираются по всему миру – в последних коллекциях знаменитых дизайнеров и культовых брендов, среди искусных работ hand-made мастеров Европы и Юго-Восточной Азии во время большого и увлекательного путешествия, организованного именно с этой целью. 

    Мебель, свет, аксессуары и декор от ROOMERS наполнены особой атмосферой странствий и искренней любовью к жизни. Они «дышат» историей, и у каждого предмета этой коллекции есть душа, которая обязательно найдет отражение и в вашем интерьере, будь то частное или публичное пространство. Интерьерные решения от ROOMERS – всегда актуальны, более того, они - на острие моды. Коллекции ROOMERS тщательно отбираются и обновляются дважды в год специально для вас.

    Услуги
    Продажа товаров премиум класса для дома и в сегменте HoReCa
    Регионы обслуживания
    Весь мир
    Адрес
    121099 Москва
    Россия
    www.roomers.ru
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