ROOMERS – салон мебели, посуды и декора премиум класса! Это особенная коллекция, воплощение всего самого лучшего, модного и новаторского в мире дизайнерской мебели, предметов декора и стильных аксессуаров.

Интерьерные решения от ROOMERS в буквальном смысле не имеют границ. Мебель, предметы декора, свет и аксессуары тщательно отбираются по всему миру – в последних коллекциях знаменитых дизайнеров и культовых брендов, среди искусных работ hand-made мастеров Европы и Юго-Восточной Азии во время большого и увлекательного путешествия, организованного именно с этой целью.

Мебель, свет, аксессуары и декор от ROOMERS наполнены особой атмосферой странствий и искренней любовью к жизни. Они «дышат» историей, и у каждого предмета этой коллекции есть душа, которая обязательно найдет отражение и в вашем интерьере, будь то частное или публичное пространство. Интерьерные решения от ROOMERS – всегда актуальны, более того, они - на острие моды. Коллекции ROOMERS тщательно отбираются и обновляются дважды в год специально для вас.