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Finishdecor
Декораторы Екатеринбург
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Декоративная отделка , Finishdecor Finishdecor Гостиная в классическом стиле
    Декоративная отделка , Finishdecor Finishdecor Гостиная в стиле кантри
    Декоративная отделка , Finishdecor Finishdecor Стены и пол в стиле лофт
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    Декоративная отделка

    Салон-мастерская | Finishdecor  

    -Нанесение декоративной штукатурки, декоративных красок, поклейка фресок, трафаретные работы, имитаций кирпичной кладки, бетона ,ржавчины и многое другое! 

    -Возможна работа под ключ,что сэкономит ваше время и деньги "выезд на объект, согласование образцов, покупка и доставка материала,отчетность, выполнение и сдача работы"

    -Большой опыт и навык в данной отрасли.-Знание технологий работы со всеми видами декоративных покрытий,эффектов "комбинаторика материалов"

    -Приемлемая цена и высокое качество.-Все материалы в наличие (при желание работа с материалом заказчика)

    -Подбор материала (цене,фактура,цвет ) без потери качества, выгодные предложения, сотрудничество. finishdecor. ru

    Услуги
    • Декоративная отделка
    • Дизайн
    • художественная роспись
    • подготовительные работы.
    Регионы обслуживания
    • Россия Свердловская область
    • Екатеринбург
    Адрес
    620144 Екатеринбург
    Россия
    +7-9827174272 finishdecor.ru
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