Салон-мастерская | Finishdecor

-Нанесение декоративной штукатурки, декоративных красок, поклейка фресок, трафаретные работы, имитаций кирпичной кладки, бетона ,ржавчины и многое другое!

-Возможна работа под ключ,что сэкономит ваше время и деньги "выезд на объект, согласование образцов, покупка и доставка материала,отчетность, выполнение и сдача работы"

-Большой опыт и навык в данной отрасли.-Знание технологий работы со всеми видами декоративных покрытий,эффектов "комбинаторика материалов"

-Приемлемая цена и высокое качество.-Все материалы в наличие (при желание работа с материалом заказчика)

-Подбор материала (цене,фактура,цвет ) без потери качества, выгодные предложения, сотрудничество. finishdecor. ru