Салон-мастерская | Finishdecor
-Нанесение декоративной штукатурки, декоративных красок, поклейка фресок, трафаретные работы, имитаций кирпичной кладки, бетона ,ржавчины и многое другое!
-Возможна работа под ключ,что сэкономит ваше время и деньги "выезд на объект, согласование образцов, покупка и доставка материала,отчетность, выполнение и сдача работы"
-Большой опыт и навык в данной отрасли.-Знание технологий работы со всеми видами декоративных покрытий,эффектов "комбинаторика материалов"
-Приемлемая цена и высокое качество.-Все материалы в наличие (при желание работа с материалом заказчика)
-Подбор материала (цене,фактура,цвет ) без потери качества, выгодные предложения, сотрудничество. finishdecor. ru
- Услуги
- Декоративная отделка
- Дизайн
- художественная роспись
- подготовительные работы.
- Регионы обслуживания
- Россия Свердловская область
- Екатеринбург
- Адрес
-
620144 Екатеринбург
Россия
+7-9827174272 finishdecor.ru