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Alyona Musina
CGI/Визуализация Сургут
Обзор 41Проекты (41) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Визуализация офиса продаж , Alyona Musina Alyona Musina Конференц-центры в стиле минимализм
    Визуализация офиса продаж , Alyona Musina Alyona Musina Конференц-центры в стиле минимализм
    Визуализация офиса продаж , Alyona Musina Alyona Musina Конференц-центры в стиле минимализм
    +7
    Визуализация офиса продаж
    Визуализация по 3D марафону от CG-Incubator, Alyona Musina Alyona Musina Дома в стиле минимализм
    Визуализация по 3D марафону от CG-Incubator, Alyona Musina Alyona Musina Дома в стиле минимализм
    Визуализация по 3D марафону от CG-Incubator, Alyona Musina Alyona Musina Дома в стиле минимализм
    +1
    Визуализация по 3D марафону от CG-Incubator
    5D от CG INCUBATOR_2017, Alyona Musina Alyona Musina Столовая комната в стиле минимализм
    5D от CG INCUBATOR_2017, Alyona Musina Alyona Musina Столовая комната в стиле минимализм
    5D от CG INCUBATOR_2017
    Визуализация цветочного павильона, Alyona Musina Alyona Musina Конференц-центры в стиле лофт
    Визуализация цветочного павильона, Alyona Musina Alyona Musina Конференц-центры в стиле лофт
    Визуализация цветочного павильона, Alyona Musina Alyona Musina Конференц-центры в стиле лофт
    +5
    Визуализация цветочного павильона
    Визуализация ванной комнаты, Alyona Musina Alyona Musina Ванная в стиле лофт
    Визуализация ванной комнаты, Alyona Musina Alyona Musina Ванная в стиле лофт
    Визуализация ванной комнаты, Alyona Musina Alyona Musina Ванная в стиле лофт
    +1
    Визуализация ванной комнаты
    Визуализации вестибюля для FitnessPlaza_02, Alyona Musina Alyona Musina Конференц-центры в стиле минимализм
    Визуализации вестибюля для FitnessPlaza_02, Alyona Musina Alyona Musina Конференц-центры в стиле минимализм
    Визуализации вестибюля для FitnessPlaza_02, Alyona Musina Alyona Musina Конференц-центры в стиле минимализм
    +6
    Визуализации вестибюля для FitnessPlaza_02
    Показать все 41 проекты

     3д-визуализатор, фриланс.

    Услуги
    3D- моделирование 3D- визуализация
    Регионы обслуживания
    ХМАО-Югра Сургут и другие регионы России
    Адрес
    628400 Сургут
    Россия
    +7-9224425606 www.behance.net/Anekogirld30d

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