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3д-визуализатор, фриланс.
Как оформить маленькую гардеробную? Вы узнаете об этом с помощью 33 фото с современными идеями для оформления маленьких спален и гардеробных комнат от дизайнеров интерьера homify.
Планируете ремонт в квартире? Чувствуете недостаток идей для максимально эффектного и модного оформления? В этом сезоне вам просто необходимо обратить внимание на кирпичные стены. Сделать их можно разными способами.
Как известно, линейная планировка кухни является самой простой и незайтеливой. В замен ей многие пробуют П-образные, L-образные кухонные системы, создавая практически замкнутое рабочее пространство, своеобразный "уголок домохозяйк…