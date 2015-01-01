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Дизайн Студия 33
Дизайнеры интерьера Екатеринбург
Обзор 63Проекты (63) 0Книги идей (0)
Отзыв (5)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира 160 м2 Жукова 13, Дизайн Студия 33 Дизайн Студия 33 Маленькие спальни
    Квартира 160 м2 Жукова 13, Дизайн Студия 33 Дизайн Студия 33 Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Квартира 160 м2 Жукова 13, Дизайн Студия 33 Дизайн Студия 33 Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    +31
    Квартира 160 м2 Жукова 13
    Скандинавия на 80 метрах в Екатеринбурге, Дизайн Студия 33 Дизайн Студия 33 Гостиная в скандинавском стиле
    Скандинавия на 80 метрах в Екатеринбурге, Дизайн Студия 33 Дизайн Студия 33 Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
    Скандинавия на 80 метрах в Екатеринбурге, Дизайн Студия 33 Дизайн Студия 33 Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
    +25
    Скандинавия на 80 метрах в Екатеринбурге
    Квартира в г. Москве, Садовые Кварталы, Дизайн Студия 33 Дизайн Студия 33 Гостиная в стиле модерн
    Квартира в г. Москве, Садовые Кварталы, Дизайн Студия 33 Дизайн Студия 33 Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Квартира в г. Москве, Садовые Кварталы, Дизайн Студия 33 Дизайн Студия 33 Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    +25
    Квартира в г. Москве, Садовые Кварталы
    Квартира в Карасеозерском-2, Дизайн Студия 33 Дизайн Студия 33 Гостиная в стиле модерн
    Квартира в Карасеозерском-2, Дизайн Студия 33 Дизайн Студия 33 Кухня в стиле модерн
    Квартира в Карасеозерском-2, Дизайн Студия 33 Дизайн Студия 33 Кухня в стиле модерн
    +25
    Квартира в Карасеозерском-2
    Проект квартиры в ЖК Сочи, Авиационная,10, Дизайн Студия 33 Дизайн Студия 33 Ванная комната в стиле модерн
    Проект квартиры в ЖК Сочи, Авиационная,10, Дизайн Студия 33 Дизайн Студия 33 Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Проект квартиры в ЖК Сочи, Авиационная,10, Дизайн Студия 33 Дизайн Студия 33 Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    +13
    Проект квартиры в ЖК Сочи, Авиационная,10
    Реализованный проект на ул.Белинского,86, Дизайн Студия 33 Дизайн Студия 33 Гостиная в скандинавском стиле
    Реализованный проект на ул.Белинского,86, Дизайн Студия 33 Дизайн Студия 33 Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
    Реализованный проект на ул.Белинского,86, Дизайн Студия 33 Дизайн Студия 33 Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
    +30
    Реализованный проект на ул.Белинского,86
    Показать все 63 проекты

    Студия 33 это творческий союз двух дизайнеров Ивлевой Валентины и Дульцева Михаила! Мужской и женский взгляд на интерьер, помогают нам в работе и в общении с заказчиками.

    Четко следим за сроками при разработке дизайн проекта! Качественно, красиво и в срок-в сфере дизайна такое обещание готовы дать многие, а выполнить единицы!

    Мы создаем готовые интерьеры, сопровождая весь процесс реализации от и до. Мы сами ищем, подбираем, всю необходимую мебель, материалы, свет. Мы сами следим за стройкой и делаем финальное декорирование. Только так интерьер будет таким, как его задумали мы! И только в комплексе будет гарантирован тот результат,  что вы видите в интерьерных журналах.

    Мы стараемся создать единое пространство с комфортной планировкой и гармоничным интерьером. В каждом проекте мы видим  не квадратные метры, которые нужно освоить, а стиль жизни, присущий  нашим клиентам. Умеем  разговаривать с заказчиком на его языке, разделяя его тревоги,  вникая в нюансы стиля жизни!

    www.studia33.ru

    тел. (343)-286-54-78 

    моб.:8-912-61-61-647 Валентина, 8-912-214-32-66 Михаил

    dizein@studia33.ru

    Услуги
    • Дизайн интерьера квартир
    • коттеджей и офисов. Разработка дизайн-проекта. Авторский надзор. Согласование перепланировок. Дизайин интерьера под ключ. Собственные строители. Консультация дизайнера.
    Регионы обслуживания
    • Екатеринбург
    • Москва
    • Тюмень
    • Пермь
    • Челябинск
    • Сургут
    • Санкт-Петербург
    • Нижневартовск
    • Сочи
    • Ханты-Мансийск
    • Краснодар
    • Крым.
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    Адрес
    Радищева 33
    620014 Екатеринбург
    Россия
    +7-9126161647 www.studia33.ru
    Законное владение

    Екатеринбург, ул. Радищева 33. Офис 3.

    Отзыв

    Альбина
    Нам было очень приятно работать со Студией 33. В мае 2015 года, мы пришли к ним, заказать дизайн проект нашей трех комнатной квартиры! Выбирали из нескольких студий. Студию 33 нашли через интернет, понравились их работы на сайте! На первой встрече мы поняли, что это наши дизайнеры, молодые, активные, профессионалы своего дела. Показали, что у них в работе, как идет процесс реализация других проектов! Мы подошли и по характеру и по темпераменту! А это очень важно! Работа идет слажено, над проектом работали Валентина и Михаил, вместе! От планировок до финальных картинок и чертежей, все четко, понятно в срок! То, что предложили дизайнеры, нас полностью устроило, в проект мы почти не вносили правок. В планировках были предложены отличные решения по гардеробным и хранению в квартире! Все согласования мы делали через партнеров студии 33. По их рекомендации.Так как мы много работаем и живем то в одном, то в другом городе, времени, заниматься реализацией проекта у нас просто не было. Всю стройку, закупку и подбор материалов мы отдали полностью дизайнерам! Вместе мы выбрали основные ключевые материалы, дизайнеры заранее все для нас подготовили и отобрали в салонах, нам нужно было только приехать и выбрать один вариант из двух! Строители были наши, Валентина и Михаил нашли с ними общий язык! Конечно не все было гладко, в ремонте такого не бывает! Но главное, как все решалось! Быстро, оперативно! Была постоянная связь по телефону! Мы раз в 2 недели получали фото отчет о ходе ремонта! Сейчас все готово, все получилось в точности как на картинках, все то, что мы и хотели! Нам очень нравиться, мы всем довольны! Остались буквально детали! Большое спасибо Валентине и Михаилу за проделанную работу. Кому нужны ответственные, не равнодушные фанаты своего дела мы рекомендуем Студию 33.
    около 5 лет назад
    Дата проекта: Май 2015
    Редактировать
    Tatyana. Kopylova
    больше 1 года назад
    Igor Podoynikov
    Ответственно подходят к своей работе! А энергия руководителя студии, Валентины, просто впечатляет! На самом деле, профессионалы в своей области, опыт, есть опыт, с ним не поспоришь. Рекомендую!
    больше 2 лет назад
    Показать все отзывы – 5

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