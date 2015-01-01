Студия 33 это творческий союз двух дизайнеров Ивлевой Валентины и Дульцева Михаила! Мужской и женский взгляд на интерьер, помогают нам в работе и в общении с заказчиками.

Четко следим за сроками при разработке дизайн проекта! Качественно, красиво и в срок-в сфере дизайна такое обещание готовы дать многие, а выполнить единицы!

Мы создаем готовые интерьеры, сопровождая весь процесс реализации от и до. Мы сами ищем, подбираем, всю необходимую мебель, материалы, свет. Мы сами следим за стройкой и делаем финальное декорирование. Только так интерьер будет таким, как его задумали мы! И только в комплексе будет гарантирован тот результат, что вы видите в интерьерных журналах.

Мы стараемся создать единое пространство с комфортной планировкой и гармоничным интерьером. В каждом проекте мы видим не квадратные метры, которые нужно освоить, а стиль жизни, присущий нашим клиентам. Умеем разговаривать с заказчиком на его языке, разделяя его тревоги, вникая в нюансы стиля жизни!

www.studia33.ru

тел. (343)-286-54-78

моб.:8-912-61-61-647 Валентина, 8-912-214-32-66 Михаил

dizein@studia33.ru