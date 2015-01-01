Студия 33 это творческий союз двух дизайнеров Ивлевой Валентины и Дульцева Михаила! Мужской и женский взгляд на интерьер, помогают нам в работе и в общении с заказчиками.
Четко следим за сроками при разработке дизайн проекта! Качественно, красиво и в срок-в сфере дизайна такое обещание готовы дать многие, а выполнить единицы!
Мы создаем готовые интерьеры, сопровождая весь процесс реализации от и до. Мы сами ищем, подбираем, всю необходимую мебель, материалы, свет. Мы сами следим за стройкой и делаем финальное декорирование. Только так интерьер будет таким, как его задумали мы! И только в комплексе будет гарантирован тот результат, что вы видите в интерьерных журналах.
Мы стараемся создать единое пространство с комфортной планировкой и гармоничным интерьером. В каждом проекте мы видим не квадратные метры, которые нужно освоить, а стиль жизни, присущий нашим клиентам. Умеем разговаривать с заказчиком на его языке, разделяя его тревоги, вникая в нюансы стиля жизни!
тел. (343)-286-54-78
моб.:8-912-61-61-647 Валентина, 8-912-214-32-66 Михаил
dizein@studia33.ru
- Услуги
- Дизайн интерьера квартир
- коттеджей и офисов. Разработка дизайн-проекта. Авторский надзор. Согласование перепланировок. Дизайин интерьера под ключ. Собственные строители. Консультация дизайнера.
- Регионы обслуживания
- Екатеринбург
- Москва
- Тюмень
- Пермь
- Челябинск
- Сургут
- Санкт-Петербург
- Нижневартовск
- Сочи
- Ханты-Мансийск
- Краснодар
- Крым.
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- Адрес
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Радищева 33
620014 Екатеринбург
Россия
+7-9126161647 www.studia33.ru
Екатеринбург, ул. Радищева 33. Офис 3.