Мы поставляем мебель мировых производителей напрямую с фабрик, по минимальным ценам. Предлагаем: мебель для дома - для частных проектов, а также оптом. Мебель для кафе, ресторанов, отелей, офисов. Качественная мебель с современным / классическим дизайном.
Приглашаем дизайнеров, студии и дистрибьютеров к сотрудничеству.
- Услуги
- МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДОМА
- офисная мебель
- мебель для отелей
- Мебель для кафе и ресторанов
- мебель на заказ
- Мебель под дизайн-проект
- Классическая и современная мебель для дома
- Современные классические диваны
- экономичные диваны-кровати
- реплики дизайнерской мебели
- уличная мебель
- Показать все 11 услуги
- Регионы обслуживания
- Россия
- европа
- сша
- Австралия
- Адрес
-
Алтуфьевское ш., 44 БЦ
Альтеза
127562 Москва
Россия
+7-4959089304 www.commoda.ru
Законное владение
X653, Room B, 14F, Wan Hen Commercial Center, 383 Hennessy road, Wan Chai, HK (First Monarch Ltd)