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Мебель и аксессуары Москва
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    Обложка

    Мы поставляем мебель мировых производителей напрямую с фабрик, по минимальным ценам. Предлагаем: мебель для дома - для частных проектов, а также оптом. Мебель для кафе, ресторанов, отелей, офисов. Качественная мебель с современным / классическим дизайном. 

    Приглашаем дизайнеров, студии и дистрибьютеров к сотрудничеству. 

    Услуги
    • МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДОМА
    • офисная мебель
    • мебель для отелей
    • Мебель для кафе и ресторанов
    • мебель на заказ
    • Мебель под дизайн-проект
    • Классическая и современная мебель для дома
    • Современные классические диваны
    • экономичные диваны-кровати
    • реплики дизайнерской мебели
    • уличная мебель
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    Регионы обслуживания
    • Россия
    • европа
    • сша
    • Австралия
    Адрес
    Алтуфьевское ш., 44 БЦ Альтеза
    127562 Москва
    Россия
    +7-4959089304 www.commoda.ru
    Законное владение

    X653, Room B, 14F, Wan Hen Commercial Center, 383 Hennessy road, Wan Chai, HK (First Monarch Ltd)

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