Мы поставляем мебель мировых производителей напрямую с фабрик, по минимальным ценам. Предлагаем: мебель для дома - для частных проектов, а также оптом. Мебель для кафе, ресторанов, отелей, офисов. Качественная мебель с современным / классическим дизайном.

Приглашаем дизайнеров, студии и дистрибьютеров к сотрудничеству.