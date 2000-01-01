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Modern Home
Мебель и аксессуары Mocква
Обзор 14Проекты (14) 2Книги идей (2)
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Проекты

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    • НОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ ОБУСТРОЙСТВА ЧЕРДАКОВ, Modern Home Modern Home Балкон, веранда и террасаМебель
    НОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ ОБУСТРОЙСТВА ЧЕРДАКОВ, Modern Home Modern Home Балкон, веранда и террасаМебель
    НОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ ОБУСТРОЙСТВА ЧЕРДАКОВ, Modern Home Modern Home Балкон, веранда и террасаМебель
    +6
    НОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ ОБУСТРОЙСТВА ЧЕРДАКОВ
    Alexander’s Collection, Modern Home Modern Home ГостинаяАксессуары и декорации
    Alexander’s Collection, Modern Home Modern Home ГостинаяАксессуары и декорации
    Alexander’s Collection, Modern Home Modern Home ГостинаяАксессуары и декорации
    +11
    Alexander’s Collection
    Gianfranco Ferre Home, Modern Home Modern Home Спальная комната Кровати и изголовья
    Gianfranco Ferre Home, Modern Home Modern Home Спальная комната Кровати и изголовья
    Gianfranco Ferre Home, Modern Home Modern Home Столовая комнатаСтолы
    +5
    Gianfranco Ferre Home
    СОВРЕМЕННЫЕ МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДИЗАЙНА ВАННОЙ КОМНАТЫ, Modern Home Modern Home Ванная комнатаМебель для ванной
    СОВРЕМЕННЫЕ МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДИЗАЙНА ВАННОЙ КОМНАТЫ, Modern Home Modern Home Ванная комнатаМебель для ванной
    СОВРЕМЕННЫЕ МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДИЗАЙНА ВАННОЙ КОМНАТЫ, Modern Home Modern Home Ванная комнатаУнитазы
    +3
    СОВРЕМЕННЫЕ МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДИЗАЙНА ВАННОЙ КОМНАТЫ
    Snaidero, Modern Home Modern Home КухняКухонная мебель
    Snaidero, Modern Home Modern Home КухняКухонная мебель
    Snaidero, Modern Home Modern Home КухняКухонная мебель
    +3
    Snaidero
    Maggi Massimo, Modern Home Modern Home КухняКухонная мебель
    Maggi Massimo, Modern Home Modern Home КухняКухонная мебель
    Maggi Massimo, Modern Home Modern Home КухняКухонная мебель
    +3
    Maggi Massimo
    Показать все 14 проекты

    Представлено более 2000 фабрик производящих :мебель, освещение ,керамическую плитку , сантехнику , двери , лестницы , обои и текстиль , посуду и предметы декора .

    http://modernh.com/brands/

    Услуги
    • Интернет-шоурум
    • Итальянская меб
    • Плитка и мозаика
    • Сантехника
    Регионы обслуживания
    Россия, страны СНГ и ОАЭ Украина
    Адрес
    ул. Нижняя Сыромятническая 11, строение 1, помещение 2-15
    105120 Mocква
    Россия
    +7-4995013456 modernh.com
    Законное владение

    НазваниеООО "Студия АДИ"Адрес105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая 11, строение 1, помещение 2-15ИНН/КПП7709965749/770901001ОГРН5147746253726ОКПО40045314

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