Представлено более 2000 фабрик производящих :мебель, освещение ,керамическую плитку , сантехнику , двери , лестницы , обои и текстиль , посуду и предметы декора .
http://modernh.com/brands/
- Услуги
- Интернет-шоурум
- Итальянская меб
- Плитка и мозаика
- Сантехника
- Регионы обслуживания
- Россия, страны СНГ и ОАЭ Украина
- Адрес
-
ул. Нижняя Сыромятническая 11, строение 1, помещение 2-15
105120 Mocква
Россия
+7-4995013456 modernh.com
Законное владение
НазваниеООО "Студия АДИ"Адрес105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая 11, строение 1, помещение 2-15ИНН/КПП7709965749/770901001ОГРН5147746253726ОКПО40045314