Обратившись к нам, вы получаете гарантию стабильности, ведь «Геометрия Пространства» успешно занимается остеклением в премиум-сегменте уже 15 лет, в том числе 10 лет её представительство работает в Москве.

Главные направления нашей деятельности – это интерьерное и архитектурное остекление. Заказав интерьерное остекление в компании «Геометрия Пространства» вы сможете выбрать и получить немецкие элитные двери, межкомнатные перегородки из стекла, камня и дерева, с применением различной фурнитуры. Воспользовавшись архитектурным остеклением, вы подберёте стеклянные теплоизолированные складные или раздвижные системы, которые будут полностью соответствовать вашей дизайнерской идее и требованиям к комфорту и качеству. Также вы сможете заказать зимний сад Solarlux, который станет настоящим украшением для элитного дома. В компании «Геометрия Пространства» вы сможете не только заказать интерьерное или архитектурное остекление, но и получить инженерное сопровождение: проектировку дверей и других конструкций, составление технического задания для монтажа, и непосредственно установку дверей и дверных перегородок, складных систем и зимнего сада. Перед вами открывается выбор: получить наши готовые решения или создать индивидуальную конструкцию под ваш проект. Наши сотрудники не только высококвалифицированны, но и регулярно проходят обучение в Германии, благодаря этому мы всегда находимся в курсе всех инноваций в области нашей деятельности, а вы получите надёжную поддержку на всех этапах реализации проекта.