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Геометрия Пространства
Окна Санкт-Петербург
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Проекты

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    • Стеклянные перегородки в квартире, Геометрия Пространства Геометрия Пространства Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Стеклянные перегородки в квартире, Геометрия Пространства Геометрия Пространства Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Стекло
    Стеклянные перегородки в квартире, Геометрия Пространства Геометрия Пространства Ванная в классическом стиле Стекло
    +5
    Стеклянные перегородки в квартире

    Обратившись к нам, вы получаете гарантию стабильности, ведь «Геометрия Пространства» успешно занимается остеклением в премиум-сегменте уже 15 лет, в том числе 10 лет её представительство работает в Москве.

        Главные направления нашей деятельности – это интерьерное и архитектурное остекление. Заказав интерьерное остекление в компании «Геометрия Пространства» вы сможете выбрать и получить немецкие элитные двери, межкомнатные перегородки из стекла, камня и дерева, с применением различной фурнитуры.     Воспользовавшись архитектурным остеклением, вы подберёте стеклянные теплоизолированные складные или раздвижные системы, которые будут полностью соответствовать вашей дизайнерской идее и требованиям к комфорту и качеству. Также вы сможете заказать зимний сад Solarlux, который станет настоящим украшением для элитного дома.     В компании «Геометрия Пространства» вы сможете не только заказать интерьерное или архитектурное остекление, но и получить инженерное сопровождение: проектировку дверей и других конструкций, составление технического задания для монтажа, и непосредственно установку дверей и дверных перегородок, складных систем и зимнего сада. Перед вами открывается выбор: получить наши готовые решения или создать индивидуальную конструкцию под ваш проект. Наши сотрудники не только высококвалифицированны, но и регулярно проходят обучение в Германии, благодаря этому мы всегда находимся в курсе всех инноваций в области нашей деятельности, а вы получите надёжную поддержку на всех этапах реализации проекта.

    Услуги
    Архитектурное и интерьерное остекление
    Регионы обслуживания
    • Санкт-Петербург
    • Ленинградская область
    Адрес
    Загородный пр., д.18/2
    19000 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9052151418 geopro.ru

    Отзыв

    Бахтиёр Хусанов
    Адекватность!
    больше 2 лет назад
    Марина Маслина
    Летом решила обновить себе ванную комнату, у меня там стояла старая еще советских времен ванная, я захотела себе душевую кабину, а заодно уже и унитаз установить новый с умывальником. Ремонт заказала у компании Геометрия ремонта. Я заключила с ними договор и уже на следующий день ко мне приехал мастер по имени Владимир, чтобы оценить объем работ. Всё было выполнено быстро. Мне очень понравился вариант с установкой стиральной машины под раковину. Место стало больше.
    больше 3 лет назад
    Иван Андреевич
    В материалах разбираются, знают, что делают. Посоветовали, как лучше обыграть короб внутри по одной стене. Разобрали перегородку, дело двигалось медленно, зато тихо – в соседней комнате спал маленький сын. Доволен результатом.
    больше 2 лет назад
    Показать все отзывы – 6
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