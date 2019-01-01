Более 8 лет я специализируюсь на дизайне жилых и общественных помещений, создаю цветовые и стилистические решения для интерьеров и экстерьеров.

В своей работе я связываю пространственные, структурные и эстетические элементы, предлагая функциональные решения для каждого проекта. Используя все свои знания и способности, создаю комфортное жизненное пространство для своих заказчиков, а в этом и заключается наша общая цель. Я помогаю воплотить в реальность Ваши идеи по созданию интерьера собственного дома, используя все свои навыки и опыт. Элегантность, комфорт и вдохновение главные критерии моей работы, которые помогают создавать по-настоящему оригинальные проекты.

В моей студии работают только профессионалы: дизайнеры, архитекторы, визуализаторы, в которых я уверена как в себе, каждый из которых живет возможностью превращать пространства в уникальные и простые в использовании интерьеры, которые сделают Вас счастливыми.

Мы готовы не только создать проект, но и воплотить его в жизнь, максимально сохранив Ваше свободное время, организуя ремонтные работы, комплектуя объект отделочными материалами, мебелью, текстилем, декором, посудой.

Мы понимаем как жилое пространство влияет на настроение и качество жизни заказчика, поэтому в своей работе мы всегда стремимся к совершенству. Наша цель состоит в том, чтобы процесс создания и реализации интерьера стал для вас одним из прекрасных моментов Вашей жизни.