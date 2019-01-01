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Студия дизайна Дарьи Одарюк
Дизайнеры интерьера Краснодар
Обзор 194Проекты (194) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Спальня "London", Студия дизайна Дарьи Одарюк Студия дизайна Дарьи Одарюк Спальня в эклектичном стиле Многоцветный
    Спальня "London", Студия дизайна Дарьи Одарюк Студия дизайна Дарьи Одарюк Спальня в эклектичном стиле Многоцветный
    Спальня "London", Студия дизайна Дарьи Одарюк Студия дизайна Дарьи Одарюк Спальня в эклектичном стиле Многоцветный
    +1
    Спальня "London"
    Кухня "Triumph", Студия дизайна Дарьи Одарюк Студия дизайна Дарьи Одарюк Кухни в эклектичном стиле Многоцветный
    Кухня "Triumph", Студия дизайна Дарьи Одарюк Студия дизайна Дарьи Одарюк Кухни в эклектичном стиле Многоцветный
    Кухня "Triumph", Студия дизайна Дарьи Одарюк Студия дизайна Дарьи Одарюк Кухни в эклектичном стиле Многоцветный
    +3
    Кухня "Triumph"
    Балкон "Triumph", Студия дизайна Дарьи Одарюк Студия дизайна Дарьи Одарюк Балконы и веранды в эклектичном стиле Многоцветный
    Балкон "Triumph", Студия дизайна Дарьи Одарюк Студия дизайна Дарьи Одарюк Балконы и веранды в эклектичном стиле Многоцветный
    Балкон "Triumph", Студия дизайна Дарьи Одарюк Студия дизайна Дарьи Одарюк Балконы и веранды в эклектичном стиле Многоцветный
    Балкон "Triumph"
    Балкон "Evolution", Студия дизайна Дарьи Одарюк Студия дизайна Дарьи Одарюк Балконы и веранды в эклектичном стиле Многоцветный
    Балкон "Evolution", Студия дизайна Дарьи Одарюк Студия дизайна Дарьи Одарюк Балконы и веранды в эклектичном стиле Многоцветный
    Балкон "Evolution", Студия дизайна Дарьи Одарюк Студия дизайна Дарьи Одарюк Балконы и веранды в эклектичном стиле Многоцветный
    +3
    Балкон "Evolution"
    Гардеробная "Glamour", Студия дизайна Дарьи Одарюк Студия дизайна Дарьи Одарюк Гардеробная в классическом стиле Многоцветный
    Гардеробная "Glamour", Студия дизайна Дарьи Одарюк Студия дизайна Дарьи Одарюк Гардеробная в классическом стиле Многоцветный
    Гардеробная "Glamour", Студия дизайна Дарьи Одарюк Студия дизайна Дарьи Одарюк Гардеробная в классическом стиле Многоцветный
    +1
    Гардеробная "Glamour"
    Спальня "Glamour", Студия дизайна Дарьи Одарюк Студия дизайна Дарьи Одарюк Спальня в классическом стиле Многоцветный
    Спальня "Glamour", Студия дизайна Дарьи Одарюк Студия дизайна Дарьи Одарюк Спальня в классическом стиле Многоцветный
    Спальня "Glamour", Студия дизайна Дарьи Одарюк Студия дизайна Дарьи Одарюк Спальня в классическом стиле Многоцветный
    +2
    Спальня "Glamour"
    Показать все 194 проекты

    Более 8 лет я специализируюсь на дизайне жилых и общественных помещений, создаю   цветовые и стилистические решения для интерьеров и экстерьеров.

    В своей работе я связываю пространственные, структурные и эстетические элементы, предлагая функциональные решения для каждого проекта. Используя все свои знания и способности, создаю комфортное жизненное пространство для своих заказчиков, а в этом и заключается наша общая цель. Я помогаю воплотить в реальность Ваши идеи по созданию интерьера собственного дома, используя все свои навыки и опыт. Элегантность, комфорт и вдохновение главные критерии моей работы, которые помогают создавать по-настоящему оригинальные проекты.

    В моей студии работают только профессионалы: дизайнеры, архитекторы, визуализаторы, в которых я уверена как в себе, каждый из которых живет возможностью превращать пространства в уникальные и простые в использовании интерьеры, которые сделают Вас счастливыми.

    Мы готовы не только создать проект, но и воплотить его в жизнь, максимально сохранив Ваше свободное время, организуя ремонтные работы, комплектуя объект отделочными материалами, мебелью, текстилем, декором, посудой.

    Мы понимаем как жилое пространство влияет на настроение и качество жизни заказчика, поэтому в своей работе мы всегда стремимся к совершенству. Наша цель состоит в том, чтобы процесс создания и реализации интерьера стал для вас одним из прекрасных моментов Вашей жизни.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • изготовление текстильной продукции
    • изготовление предметов декора
    • декоративная штукатурка
    • художественная роспись
    • декорирование стекол и зеркал
    Регионы обслуживания
    • Краснодар
    • Сочи
    • Геленджик
    • Анапа
    • Тихорецк
    • Туапсе
    • Майкоп
    • Новороссийск
    • Армавир
    • Абрау-Дюрсо
    • Адлер
    • Темрюк
    • Ростов-на-Дону
    • Саратов
    • Ставрополь.
    • Показать все 15 регион обслуживания
    Адрес
    ул. Тургеневское шоссе, 25/4, ТЦ ARTHOUSE
    350000 Краснодар
    Россия
    +7-9286639005 www.odaryuk.ru

    Отзыв

    Maria
    Хочу поблагодарить Дарью за профессионально выполненный дизайн-проект моей квартиры. Все было сделано в срок, четко, профессионально. Искала дизайнера я долго. И очень рада, что мои друзья посоветовали ее. Дарья обладает такими   качествами как  профессионализм, великолепное чувство стиля и четкое исполнение данных обещаний. Также хочу поблагодарить за терпение и особенный подход в общении со мной.  Хочу пожелать Вам творческих удач, интересных, захватывающих проектов, приятных во всех отношениях заказчиков!
    больше 6 лет назад
    Дата проекта: Сентябрь 2015
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