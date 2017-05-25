- Услуги
- Дизайн жилых и общественных помещений. Авторское сопровождение проекта. Проектирование мебели и декора.
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург и Ленинградская область
- Награды компании
- -победили международного конкурса АРХИДЕЯ в 2011 году в номинации «Предметный дизайн. Декор»
- -Участники конкурса Модулор в 2011 году в номинации «Предметный дизайн»
- -Участники международной выставки в рамках международной недели дизайна в Милане в 2012 году
- -Победители международного конкурса Креата в 2013 году в номинации «Разработка бренда»
- -Участники SPB Design Week в 2013 году
- -Принимали участие в tv проектах «ПРО декор» на канале ТНТ и Россия 1
- Адрес
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В.О. 13 линия дом 70
199048 Санкт-Петербург
Россия
+7-9219631176 www.j3design.ru
В.О. 13 линия д.70