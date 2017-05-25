Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Yucubedesign
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 12Проекты (12) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Лосось бар на Кирочной, Yucubedesign Yucubedesign Конференц-центры в эклектичном стиле
    Лосось бар на Кирочной, Yucubedesign Yucubedesign Конференц-центры в эклектичном стиле
    Лосось бар на Кирочной, Yucubedesign Yucubedesign Конференц-центры в эклектичном стиле
    +6
    Лосось бар на Кирочной
    квартира на Чапаева, Yucubedesign Yucubedesign Спальня в эклектичном стиле Серый
    квартира на Чапаева, Yucubedesign Yucubedesign Гостиные в эклектичном стиле Серый
    квартира на Чапаева, Yucubedesign Yucubedesign Гостиные в эклектичном стиле Серый
    +8
    квартира на Чапаева
    ​Квартира студия на Чапыгина, Yucubedesign Yucubedesign Гостиные в эклектичном стиле
    ​Квартира студия на Чапыгина, Yucubedesign Yucubedesign Спальня в эклектичном стиле
    ​Квартира студия на Чапыгина, Yucubedesign Yucubedesign Кухни в эклектичном стиле
    +2
    ​Квартира студия на Чапыгина
    Спальня со львом.Проект для TV ПРО декор на ТНТ, Yucubedesign Yucubedesign Спальня в эклектичном стиле
    Спальня со львом.Проект для TV ПРО декор на ТНТ, Yucubedesign Yucubedesign Спальня в эклектичном стиле
    Спальня со львом.Проект для TV ПРО декор на ТНТ, Yucubedesign Yucubedesign Спальня в эклектичном стиле
    +3
    Спальня со львом.Проект для TV ПРО декор на ТНТ
    проект для ПРОдекора на канале ТНТ, Yucubedesign Yucubedesign Спальня в эклектичном стиле
    проект для ПРОдекора на канале ТНТ, Yucubedesign Yucubedesign Спальня в эклектичном стиле
    проект для ПРОдекора на канале ТНТ, Yucubedesign Yucubedesign Спальня в эклектичном стиле
    +6
    проект для ПРОдекора на канале ТНТ
    проект гостиной для ПРОдекора на канале ТНТ, Yucubedesign Yucubedesign Гостиные в эклектичном стиле
    проект гостиной для ПРОдекора на канале ТНТ, Yucubedesign Yucubedesign Гостиные в эклектичном стиле
    проект гостиной для ПРОдекора на канале ТНТ, Yucubedesign Yucubedesign Гостиные в эклектичном стиле
    +7
    проект гостиной для ПРОдекора на канале ТНТ
    Показать все 12 проекты
    Услуги
    Дизайн жилых и общественных помещений. Авторское сопровождение проекта. Проектирование мебели и декора.
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург и Ленинградская область
    Награды компании
    • -победили международного конкурса АРХИДЕЯ  в 2011 году в номинации «Предметный дизайн. Декор»
    • -Участники конкурса  Модулор в 2011 году в номинации «Предметный дизайн»
    • -Участники международной выставки в рамках международной недели дизайна в Милане в 2012 году
    • -Победители международного конкурса Креата в 2013 году в номинации «Разработка бренда»
    • -Участники SPB Design Week  в 2013 году
    • -Принимали участие в tv проектах  «ПРО декор» на канале ТНТ и Россия 1 
    Адрес
    В.О. 13 линия дом 70
    199048 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9219631176 www.j3design.ru
    Законное владение

    В.О. 13 линия д.70 

    Последние упоминания редакторами homify

      Add SEO element