Московская квартира с яркими акцентами

Сегодня мы представим вам удивительный проект однокомнатной квартиры в Москве, которую хозяйка приобрела для своей мамы. Архитекторам была поставлена задача сделать из нее двухкомнатную – с гостиной, спальней и гардеробной.

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