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N-HOME | Ната Хатисашвили
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира в Москве, N-HOME | Ната Хатисашвили N-HOME | Ната Хатисашвили Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира в Москве, N-HOME | Ната Хатисашвили N-HOME | Ната Хатисашвили Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира в Москве, N-HOME | Ната Хатисашвили N-HOME | Ната Хатисашвили Гостиные в эклектичном стиле
    +31
    Квартира в Москве
    Квартира в Москве. , N-HOME | Ната Хатисашвили N-HOME | Ната Хатисашвили
    Квартира в Москве. , N-HOME | Ната Хатисашвили N-HOME | Ната Хатисашвили
    Квартира в Москве. , N-HOME | Ната Хатисашвили N-HOME | Ната Хатисашвили
    +15
    Квартира в Москве.
    Коттедж на Новой Риге, N-HOME | Ната Хатисашвили N-HOME | Ната Хатисашвили Гостиная в стиле минимализм
    Коттедж на Новой Риге, N-HOME | Ната Хатисашвили N-HOME | Ната Хатисашвили
    Коттедж на Новой Риге, N-HOME | Ната Хатисашвили N-HOME | Ната Хатисашвили
    +10
    Коттедж на Новой Риге

    Уважаемые друзья!

    Рада приветствовать вас на странице нашей Дизайн-студии. Мы создаем стильные авторские интерьеры от идеи до воплощения. Выполняем полный комплекс работ по  проектированию интерьеров общественных и жилых помещений. 

    К каждому заказчику находим индивидуальный подход. 

    Работаем быстро, качественно и по доступным ценам.

    Ждем Вас!

    Основатель и Арт-директор 

    Ната Хатисашвили.

    Услуги
    Дизайн интерьера под ключ
    Регионы обслуживания
    • Россия
    • Москва
    • Московская область
    • Санкт-Петербург
    • страны СНГ и Европы
    Адрес
    123182 Москва
    Россия
    +7-9057221304 www.n-home24.ru
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