Уважаемые друзья!
Рада приветствовать вас на странице нашей Дизайн-студии. Мы создаем стильные авторские интерьеры от идеи до воплощения. Выполняем полный комплекс работ по проектированию интерьеров общественных и жилых помещений.
К каждому заказчику находим индивидуальный подход.
Работаем быстро, качественно и по доступным ценам.
Ждем Вас!
Основатель и Арт-директор
Ната Хатисашвили.
- Услуги
- Дизайн интерьера
под ключ
- Регионы обслуживания
- Россия
- Москва
- Московская область
- Санкт-Петербург
- страны СНГ и Европы
- Адрес
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123182 Москва
Россия
+7-9057221304 www.n-home24.ru