Разработка дизайн-проектов квартир и домов во Владивостоке и Приморском крае.
Руководитель студии — Ольга Ландик — выпускница высшей школы дизайна «Art&Craft» по Лондонской программе обучения. За 5 лет работы студия разработала и реализовала свыше 50 проектов в России и за рубежом.
LANDIK INTERIOR DESIGN — это:
- индивидуальный подход к каждому клиенту
- максимально возможное воплощение ваших пожеланий в интерьере
- четкое следование строительным технологиям
- интерьер, сочетающий в себе самые качественные, актуальные и стильные элементы для более комфортной жизни.
- Услуги
- Технический проект, полный проект и авторский надзор
- Регионы обслуживания
- Владивосток, Приморский край и вся Россия
- Адрес
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Светланская, 117
690091 Владивосток
Россия
+7-9644324845 landik-design.ru