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LANDIK INTERIOR DESIGN
Дизайнеры интерьера Владивосток
Обзор 23Проекты (23) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Легкий интерьер для творческой личности, LANDIK INTERIOR DESIGN LANDIK INTERIOR DESIGN Гостиные в эклектичном стиле Бежевый
    Легкий интерьер для творческой личности, LANDIK INTERIOR DESIGN LANDIK INTERIOR DESIGN Гостиные в эклектичном стиле
    Легкий интерьер для творческой личности, LANDIK INTERIOR DESIGN LANDIK INTERIOR DESIGN Гостиные в эклектичном стиле
    +6
    Легкий интерьер для творческой личности
    Студия для девушки с хорошим вкусом, вариант 2, LANDIK INTERIOR DESIGN LANDIK INTERIOR DESIGN Гостиная в стиле модерн
    Студия для девушки с хорошим вкусом, вариант 2, LANDIK INTERIOR DESIGN LANDIK INTERIOR DESIGN Гостиная в стиле модерн
    Студия для девушки с хорошим вкусом, вариант 2, LANDIK INTERIOR DESIGN LANDIK INTERIOR DESIGN Гостиная в стиле модерн
    +7
    Студия для девушки с хорошим вкусом, вариант 2
    Студия для девушки с хорошим вкусом, вариант 1, LANDIK INTERIOR DESIGN LANDIK INTERIOR DESIGN Гостиная в стиле модерн
    Студия для девушки с хорошим вкусом, вариант 1, LANDIK INTERIOR DESIGN LANDIK INTERIOR DESIGN Гостиная в стиле модерн
    Студия для девушки с хорошим вкусом, вариант 1, LANDIK INTERIOR DESIGN LANDIK INTERIOR DESIGN Гостиная в стиле модерн
    +9
    Студия для девушки с хорошим вкусом, вариант 1
    Стильная квартира с плавным зонированием,вариант 2, LANDIK INTERIOR DESIGN LANDIK INTERIOR DESIGN Гостиная в стиле модерн
    Стильная квартира с плавным зонированием,вариант 2, LANDIK INTERIOR DESIGN LANDIK INTERIOR DESIGN Гостиная в стиле модерн
    Стильная квартира с плавным зонированием,вариант 2, LANDIK INTERIOR DESIGN LANDIK INTERIOR DESIGN Кухня в стиле модерн
    +10
    Стильная квартира с плавным зонированием,вариант 2
    Стильная квартира с плавным зонированием,вариант 1, LANDIK INTERIOR DESIGN LANDIK INTERIOR DESIGN Гостиная в стиле модерн
    Стильная квартира с плавным зонированием,вариант 1, LANDIK INTERIOR DESIGN LANDIK INTERIOR DESIGN Гостиная в стиле модерн
    Стильная квартира с плавным зонированием,вариант 1, LANDIK INTERIOR DESIGN LANDIK INTERIOR DESIGN Гостиная в стиле модерн
    +10
    Стильная квартира с плавным зонированием,вариант 1
    Современный дизайн квартиры для молодой семьи, LANDIK INTERIOR DESIGN LANDIK INTERIOR DESIGN Гостиная в стиле модерн
    Современный дизайн квартиры для молодой семьи, LANDIK INTERIOR DESIGN LANDIK INTERIOR DESIGN Гостиная в стиле модерн
    Современный дизайн квартиры для молодой семьи, LANDIK INTERIOR DESIGN LANDIK INTERIOR DESIGN Гостиная в стиле модерн
    +26
    Современный дизайн квартиры для молодой семьи
    Показать все 23 проекты

    Разработка дизайн-проектов квартир и домов во Владивостоке и Приморском крае.

    Руководитель студии — Ольга Ландик — выпускница высшей школы дизайна «Art&Craft» по Лондонской программе обучения. За 5 лет работы студия разработала и реализовала свыше 50 проектов в России и за рубежом.

    LANDIK INTERIOR DESIGN — это: 

    - индивидуальный подход к каждому клиенту

    - максимально возможное воплощение ваших пожеланий в интерьере

    - четкое следование строительным технологиям

    - интерьер, сочетающий в себе самые качественные, актуальные и стильные элементы для более комфортной жизни.

    Услуги
    Технический проект, полный проект и авторский надзор
    Регионы обслуживания
    Владивосток, Приморский край и вся Россия
    Адрес
    Светланская, 117
    690091 Владивосток
    Россия
    +7-9644324845 landik-design.ru
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