Разработка дизайн-проектов квартир и домов во Владивостоке и Приморском крае.

Руководитель студии — Ольга Ландик — выпускница высшей школы дизайна «Art&Craft» по Лондонской программе обучения. За 5 лет работы студия разработала и реализовала свыше 50 проектов в России и за рубежом.

LANDIK INTERIOR DESIGN — это:

- индивидуальный подход к каждому клиенту

- максимально возможное воплощение ваших пожеланий в интерьере

- четкое следование строительным технологиям

- интерьер, сочетающий в себе самые качественные, актуальные и стильные элементы для более комфортной жизни.