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TIME DESIGN STUDIO
Дизайнеры интерьера Екатеринбург
Обзор 9Проекты (9) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Коттедж в Мичуринском , TIME DESIGN STUDIO TIME DESIGN STUDIO Гостиная в стиле минимализм
    Коттедж в Мичуринском , TIME DESIGN STUDIO TIME DESIGN STUDIO Гостиная в стиле минимализм
    Коттедж в Мичуринском , TIME DESIGN STUDIO TIME DESIGN STUDIO Гостиная в стиле минимализм
    +9
    Коттедж в Мичуринском
    Реализованный проект по ул. Гражданская 11, TIME DESIGN STUDIO TIME DESIGN STUDIO Детская комнатa в стиле минимализм
    Реализованный проект по ул. Гражданская 11, TIME DESIGN STUDIO TIME DESIGN STUDIO Детская комнатa в стиле минимализм
    Реализованный проект по ул. Гражданская 11, TIME DESIGN STUDIO TIME DESIGN STUDIO Детская комнатa в стиле минимализм
    +10
    Реализованный проект по ул. Гражданская 11
    БЕРЕЗОВАЯ РОЩА , TIME DESIGN STUDIO TIME DESIGN STUDIO Детская комнатa в стиле минимализм
    БЕРЕЗОВАЯ РОЩА , TIME DESIGN STUDIO TIME DESIGN STUDIO Детская комнатa в стиле минимализм
    БЕРЕЗОВАЯ РОЩА , TIME DESIGN STUDIO TIME DESIGN STUDIO Детская комнатa в стиле минимализм
    +15
    БЕРЕЗОВАЯ РОЩА
    Яркий Крылов, TIME DESIGN STUDIO TIME DESIGN STUDIO Кухня в стиле минимализм
    Яркий Крылов, TIME DESIGN STUDIO TIME DESIGN STUDIO Кухня в стиле минимализм
    Яркий Крылов, TIME DESIGN STUDIO TIME DESIGN STUDIO Гостиная в стиле минимализм
    +9
    Яркий Крылов
    Лофт. Реализация интерьера в ЖК Малевич. Екатеринбург, TIME DESIGN STUDIO TIME DESIGN STUDIO Гостиная в стиле лофт Кирпичи Бежевый
    Лофт. Реализация интерьера в ЖК Малевич. Екатеринбург, TIME DESIGN STUDIO TIME DESIGN STUDIO Гостиная в стиле лофт
    Лофт. Реализация интерьера в ЖК Малевич. Екатеринбург, TIME DESIGN STUDIO TIME DESIGN STUDIO Гостиная в стиле лофт
    +13
    Лофт. Реализация интерьера в ЖК Малевич. Екатеринбург
    Салон Керамики, TIME DESIGN STUDIO TIME DESIGN STUDIO Стены и пол в стиле минимализм
    Салон Керамики, TIME DESIGN STUDIO TIME DESIGN STUDIO Кухня в стиле минимализм
    Салон Керамики, TIME DESIGN STUDIO TIME DESIGN STUDIO Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    +2
    Салон Керамики
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    Друзья, рада видеть вас на своей страничке!Студия интерьера TIME DESIGN предлагает:

    > Дизайн интерьера квартир, коттеджей, ресторанов и офисов

    > Авторский надзор и комплектация объектов

    > Декорирование

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • мебели и аксессуаров. Авторский надзор. Декорирование
    Регионы обслуживания
    Екатеринбург
    Награды компании
    • RUB Design 2014
    • Design FOR 2015
    • Top Design Selection
    • BOOK OF THE YEAR VOL. 7
    Адрес
    Серафимы Дерябиной 24/2
    620000 Екатеринбург
    Россия
    +7-9506592315 interiortime.ru
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