Друзья, рада видеть вас на своей страничке!Студия интерьера TIME DESIGN предлагает:
> Дизайн интерьера квартир, коттеджей, ресторанов и офисов
> Авторский надзор и комплектация объектов
> Декорирование
- Услуги
- Дизайн интерьера
- мебели и аксессуаров. Авторский надзор. Декорирование
- Регионы обслуживания
- Екатеринбург
- Награды компании
- RUB Design 2014
- Design FOR 2015
- Top Design Selection
- BOOK OF THE YEAR VOL. 7
- Адрес
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Серафимы Дерябиной 24/2
620000 Екатеринбург
Россия
+7-9506592315 interiortime.ru