У нас Вы найдёте весь спектр услуг по дизайну: от идеи до полного её воплощения "под ключ". Основные направления нашей деятельности: дизайн интерьера, средовой дизайн, архитектурное проектирование, ландшафтный дизайн, подбор авторской живописи, графики, гобеленов и пр. Кроме того мы подбираем отделочные материалы, мебель, сантехнику, аксессуары, антиквариат.Также мы ведём педагогическую деятельность в различных учебных заведениях и студиях дизайна, помогаем студентам успешно подготовить курсовые и дипломные проекты по различным видам дизайна.Все специалисты, работающие в студии, дипломированные мастера высшей категории, имеющие соответствующие звания и отмеченные различными наградами. Стаж каждого дизайнера и художника - от 10 лет и выше. Непременным условием работы в нашей студии является постоянное участие каждого автора в международных проектах, выставках, конкурсах, публикация в СМИ и каталогах по искусству. Согласитесь: это хороший стимул держать себя в форме и быть постоянно в курсе последних тенденций моды и стиля.Среди преимуществ работы с нами необходимо отметить: высокий профессионализм, отсутствие в проектах типовых решений и "штампов", внимание к каждой мелочи и в итоге гармоничный, индивидуальный, "скроенный" для конкретного Человека - Интерьер. Прежде всего он должен нравится именно Ему, тому, кто будет жить или работать в данном помещении. Свои дизайнерские амбиции мы реализуем в конкурсных и выставочных проектах и не ставим эксперименты над Человеком. Дизайн интерьера - это не просто профессионально выполненный ремонт с использованием качественных материалов, а настоящее отражение личности владельца дома, его мировоззрения, вкуса, привычек. В этой области даже малейший просчет может стать причиной неудовлетворенности, плохого настроения на долгие годы. Поэтому и стоит обращаться в таком важном деле как Дизайн к профессионалам, влюблённым в свою работу и готовым прийти к Вам на помощь!