Принтерьер — бюро интерьерной и инженерной печати.
Мы занимаемся широкоформатной полноцветной печатью на различных материалах, так и оперативной полиграфией, осуществляем плоттерную резку.
А также предоставляем весь спектр сопутствующих услуг: верстку и дизайн, предпечатную и постпечатную обработку.
- Услуги
- интерьерная печать
- фотообои
- печать обоев
- печать на виниловой плёнке
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Адрес
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ул Железноводская 3
199155 Санкт-Петербург
Россия
+7-8129372134 printinterior.ru