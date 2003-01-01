Дизайнер Галина Веселова с отличием закончила Мархи и МГТУ им Косыгина. Является действительным членом Международной ассоциации Союз дизайнеров Москвы. Опыт работы с 2003 года.Постоянно следит за появлением новинок в области архитектуры и дизайна, посещает выставки и презентации в России и за рубежом. Работает в различных стилях и направлениях - от традиционных до самых современных.
- Услуги
- дизайн и декор интерьера
- визуализация
- консультации перед покупкой недвижимости
- авторский надзор
- ремонт
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область
- Награды компании
- В 2011 году дизайнер Галина Веселова принимала участие в фестивале
Гармония среды.Это фестиваль молодых дизайнеров,организованный Высшей школой средового дизайна (ВШСД) МАРХИ при поддержке Международной ассоциации «Союз дизайнеров».
- Проект Галины Веселовой -
Квартира для особенного человекав стиле лофт были награждены дипломами и грамотами в номинации
Средовой дизайн.
- В 2011 году дизайнер Галина Веселова принимала участие в фестивале
- Адрес
-
105043 Москва
Россия
+7-9036777904 designer-pro.ru