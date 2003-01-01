Дизайнер Галина Веселова с отличием закончила Мархи и МГТУ им Косыгина. Является действительным членом Международной ассоциации Союз дизайнеров Москвы. Опыт работы с 2003 года.Постоянно следит за появлением новинок в области архитектуры и дизайна, посещает выставки и презентации в России и за рубежом. Работает в различных стилях и направлениях - от традиционных до самых современных.