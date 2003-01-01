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Студия дизайна интерьера Designer-PRO
Дизайнеры интерьера Москва
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Проекты

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    • Интерьер квартиры в ЖК Ньютон, Студия дизайна интерьера Designer-PRO Студия дизайна интерьера Designer-PRO Спальня в стиле минимализм Многоцветный
    Интерьер квартиры в ЖК Ньютон, Студия дизайна интерьера Designer-PRO Студия дизайна интерьера Designer-PRO Спальня в стиле минимализм Фиолетовый / Лиловый
    Интерьер квартиры в ЖК Ньютон, Студия дизайна интерьера Designer-PRO Студия дизайна интерьера Designer-PRO Спальня в стиле минимализм Серый
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    Интерьер квартиры в ЖК Ньютон

    Дизайнер Галина Веселова с отличием закончила Мархи  и МГТУ им Косыгина. Является действительным членом Международной ассоциации Союз дизайнеров Москвы. Опыт работы с 2003 года.Постоянно следит за появлением новинок в области архитектуры и дизайна, посещает выставки и презентации в России и за рубежом. Работает в различных стилях и направлениях - от традиционных до самых современных.

    Услуги
    • дизайн и декор интерьера
    • визуализация
    • консультации перед покупкой недвижимости
    • авторский надзор
    • ремонт
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область
    Награды компании
    • В 2011 году дизайнер Галина Веселова принимала участие в фестивалеГармония среды.Это фестиваль молодых дизайнеров,организованный Высшей школой средового дизайна (ВШСД) МАРХИ при поддержке Международной ассоциации «Союз дизайнеров».
    • Проект Галины Веселовой -Квартира для особенного человека в стиле лофт были награждены дипломами и грамотами в номинацииСредовой дизайн.
    Адрес
    105043 Москва
    Россия
    +7-9036777904 designer-pro.ru
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