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ArtVintage
Дизайнеры интерьера Электросталь
Обзор 4Проекты (4) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Загородный дом, ArtVintage ArtVintage Гостиная в классическом стиле
    Загородный дом, ArtVintage ArtVintage Гостиная в классическом стиле
    Загородный дом, ArtVintage ArtVintage Кухня в классическом стиле
    Загородный дом
    Загородный дом, ArtVintage ArtVintage Ванная комната в эклектичном стиле
    Загородный дом, ArtVintage ArtVintage Ванная комната в эклектичном стиле
    Загородный дом, ArtVintage ArtVintage Ванная комната в эклектичном стиле
    Загородный дом
    4-х комнатная квартира, ArtVintage ArtVintage Гостиная в стиле модерн
    4-х комнатная квартира, ArtVintage ArtVintage Гостиная в стиле модерн
    4-х комнатная квартира, ArtVintage ArtVintage Гостиная в стиле модерн
    +1
    4-х комнатная квартира
    1, ArtVintage ArtVintage Гостиная в классическом стиле
    1, ArtVintage ArtVintage Гостиная в классическом стиле
    1

    Дипломированные дизайнеры, работающие в компании, имеют опыт создания дизайна квартир как в Москве, так  и других городах, а также дизайна загородных домов и коттеджей, могут реализовать проект любой сложности. От дизайна типовых квартир до дизайна элитных квартир, построенных по индивидуальному проекту, от дизайна интерьера офиса до дизайна интерьера большого ресторана.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • фотореалистичные визуализации
    • констультации по подбору материалов.
    Регионы обслуживания
    • Электросталь
    • Ногинск
    • Балашиха
    • Раменское
    • Москва
    Адрес
    ул. Советская, д.17а, пом.5, офис 2 (ЖК Триумф)
    144000 Электросталь
    Россия
    +7-9651760641 www.avintage.ru
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