Дипломированные дизайнеры, работающие в компании, имеют опыт создания дизайна квартир как в Москве, так и других городах, а также дизайна загородных домов и коттеджей, могут реализовать проект любой сложности. От дизайна типовых квартир до дизайна элитных квартир, построенных по индивидуальному проекту, от дизайна интерьера офиса до дизайна интерьера большого ресторана.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- фотореалистичные визуализации
- констультации по подбору материалов.
- Регионы обслуживания
- Электросталь
- Ногинск
- Балашиха
- Раменское
- Москва
- Адрес
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ул. Советская, д.17а, пом.5, офис 2 (ЖК
Триумф)
144000 Электросталь
Россия
+7-9651760641 www.avintage.ru