Дипломированные дизайнеры, работающие в компании, имеют опыт создания дизайна квартир как в Москве, так и других городах, а также дизайна загородных домов и коттеджей, могут реализовать проект любой сложности. От дизайна типовых квартир до дизайна элитных квартир, построенных по индивидуальному проекту, от дизайна интерьера офиса до дизайна интерьера большого ресторана.