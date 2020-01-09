Я работаю в различных архитектурных и интерьерных стилевых направлениях – всё зависит от вкусов и предпочтений Заказчика. Мне одинаково близки и консерватизм классики, и эпатаж поп-арта, и холодная строгость минимализма. Главное – помнить, что «мода проходит, а стиль остается».
А еще во мне живет особенный интерес к смелым и оригинальным заказам и я готова сотрудничать с Вами, как на стадии разработки проекта, так и курировать его полное осуществление.
Всегда думаю о красоте, работаю над функциональностью и стремлюсь к здоровому компромиссу удивительного и комфортного.
Мой девиз - Интерьеры тоже могут быть вкусными 😊
- Услуги
- Дизайн интерьера и Авторский надзор
- Регионы обслуживания
- Москва и МО
- Адрес
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Рязанский пр-кт, 10, стр. 18
109428 Москва
Россия
+7-9161080141 www.decoproject.ru