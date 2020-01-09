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Блохина Ксения
Дизайнеры Москва
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Царская площадь, Блохина Ксения Блохина Ксения Гостиная в классическом стиле
    Царская площадь, Блохина Ксения Блохина Ксения Гостиная в классическом стиле
    Царская площадь, Блохина Ксения Блохина Ксения Гостиная в классическом стиле
    +3
    Царская площадь
    Обложка, Блохина Ксения Блохина Ксения
    Обложка

    Я работаю в различных архитектурных и интерьерных стилевых направлениях – всё зависит от вкусов и предпочтений Заказчика. Мне одинаково близки и консерватизм классики, и эпатаж поп-арта, и холодная строгость минимализма. Главное – помнить, что «мода проходит, а стиль остается».


    А еще во мне живет особенный интерес к смелым и оригинальным заказам и я готова сотрудничать с Вами, как на стадии разработки проекта, так и курировать его полное осуществление.


    Всегда думаю о красоте, работаю над функциональностью и стремлюсь к здоровому компромиссу удивительного и комфортного.


    Мой девиз - Интерьеры тоже могут быть вкусными ﻿😊﻿

    Услуги
    Дизайн интерьера и Авторский надзор
    Регионы обслуживания
    Москва и МО
    Адрес
    Рязанский пр-кт, 10, стр. 18
    109428 Москва
    Россия
    +7-9161080141 www.decoproject.ru
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