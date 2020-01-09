Я работаю в различных архитектурных и интерьерных стилевых направлениях – всё зависит от вкусов и предпочтений Заказчика. Мне одинаково близки и консерватизм классики, и эпатаж поп-арта, и холодная строгость минимализма. Главное – помнить, что «мода проходит, а стиль остается».





А еще во мне живет особенный интерес к смелым и оригинальным заказам и я готова сотрудничать с Вами, как на стадии разработки проекта, так и курировать его полное осуществление.





Всегда думаю о красоте, работаю над функциональностью и стремлюсь к здоровому компромиссу удивительного и комфортного.





Мой девиз - Интерьеры тоже могут быть вкусными ﻿😊﻿