Создание комфортного и уютного интерьера от эскиза до полной рабочей документации.
Планировка мебели, схемы электрики, развертки с раскладкой плитки, сантехнического оборудования, создание эскизов и чертежей мебели подходящей Вашему интерьеру.
- Услуги
- Планировка и концепция. Эскизы и подбор материалов. Декорирование. Авторский надзор. Рабочая документация и спецификации.
- Регионы обслуживания
- Ростов. Санкт-Петербург. Москва.
- Ростов-на-Дону
- Адрес
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344000 Ростов-На-Дону
Россия
+7-9888991181