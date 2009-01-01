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Sheerdecor
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    • Sheerdecor украсит ваш дом изделиями из натуральных камней, бронзы и дерева. Выйдя на рынок в 2009 году, компания успела завоевать признание экспертов и потребителей. Мы производим эксклюзивные изделия из полудрагоценных и поделочных камней, привозимых из Индонезии, Индии и Китая. Наши мастера работают с деревом и бронзой, создавая уникальные шедевры для вашего дома. 

    Мы предлагаем производство изделий, которые станут настоящей "изюминкой" интерьера. Возможна работа по вашим эскизам, чертежам и фотографиям.

    Компания Sheerdecor обладает целым рядом достоинств:

    - Наличие собственного производства, успешно работающего на протяжении 8 лет.

    - Огромный выбор эксклюзивных материалов для создания уникальных изделий.

    - Возможность сложной обработки поверхностей, в том числе художественной резки.

    - Оперативные поставки материалов под заказ клиентов (сроки составляют не более 2 месяцев).

    - Удобное расположение выставочного зала в Москве: он расположен в пределах третьего транспортного кольца.

    - Невысокие цены в сравнении с аналогичными европейскими производителями.

    - Соответствие продукции действующему стандарту ISO 9001. 

    - Строгий радиационный контроль материалов и готовых аксессуаров.

    - Установка и монтаж изделий настоящими профессионалами с большим опытом работы с камнем.

    - Послепродажный сервис: ремонт и восстановление поврежденных элементов, реставрационные работы и т. д.

    - Бесплатный выезд мастера для консультации и выполнения замеров.

    В нашей компании создана профессиональная команда, каждый член которой имеет высокий уровень квалификации и специализируется на работе с натуральным камнем и бамбуком.

    Наличие собственной технологии производства позволит вам получить эксклюзивное изделие премиального качества.

    Sheerdecor предлагает сотрудничество индивидуальным дизайнерам и архитектурным бюро.

    Компания осуществляет доставку заказа по Москве и отправляет изделия транспортными компаниями в регионы России, страны СНГ и Европы.

    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    ул. 5-я Кожуховская, дом 12
    115432 Москва
    Россия
    +7-4994902901
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