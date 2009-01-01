Sheerdecor украсит ваш дом изделиями из натуральных камней, бронзы и дерева. Выйдя на рынок в 2009 году, компания успела завоевать признание экспертов и потребителей. Мы производим эксклюзивные изделия из полудрагоценных и поделочных камней, привозимых из Индонезии, Индии и Китая. Наши мастера работают с деревом и бронзой, создавая уникальные шедевры для вашего дома.

Мы предлагаем производство изделий, которые станут настоящей "изюминкой" интерьера. Возможна работа по вашим эскизам, чертежам и фотографиям.

Компания Sheerdecor обладает целым рядом достоинств:

- Наличие собственного производства, успешно работающего на протяжении 8 лет.

- Огромный выбор эксклюзивных материалов для создания уникальных изделий.

- Возможность сложной обработки поверхностей, в том числе художественной резки.

- Оперативные поставки материалов под заказ клиентов (сроки составляют не более 2 месяцев).

- Удобное расположение выставочного зала в Москве: он расположен в пределах третьего транспортного кольца.

- Невысокие цены в сравнении с аналогичными европейскими производителями.

- Соответствие продукции действующему стандарту ISO 9001.

- Строгий радиационный контроль материалов и готовых аксессуаров.

- Установка и монтаж изделий настоящими профессионалами с большим опытом работы с камнем.

- Послепродажный сервис: ремонт и восстановление поврежденных элементов, реставрационные работы и т. д.

- Бесплатный выезд мастера для консультации и выполнения замеров.

В нашей компании создана профессиональная команда, каждый член которой имеет высокий уровень квалификации и специализируется на работе с натуральным камнем и бамбуком.

Наличие собственной технологии производства позволит вам получить эксклюзивное изделие премиального качества.

Sheerdecor предлагает сотрудничество индивидуальным дизайнерам и архитектурным бюро.

Компания осуществляет доставку заказа по Москве и отправляет изделия транспортными компаниями в регионы России, страны СНГ и Европы.