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Дизайнер КОЗЛОВА СВЕТЛАНА
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
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    • Работы, Дизайнер КОЗЛОВА СВЕТЛАНА Дизайнер КОЗЛОВА СВЕТЛАНА Спальня в стиле модерн
    Работы, Дизайнер КОЗЛОВА СВЕТЛАНА Дизайнер КОЗЛОВА СВЕТЛАНА Спальня в стиле модерн
    Работы, Дизайнер КОЗЛОВА СВЕТЛАНА Дизайнер КОЗЛОВА СВЕТЛАНА Спальня в стиле модерн
    +25
    Работы

    Дизайн интерьера квартир и коттеджей:✔ 3D визуализация (картинка) любого помещения (комната, с/у, квартира, лоджия, офисные помещения, рестораны, салоны красоты и т.д.). ✔ Чертежи, выполненные в программе autocad.

    ✔ Полный дизайн-проект или частичный. ✔ Большой опыт дистанционной работы, работаю с разными городами. ✔ Профессиональный подбор мебели, отделочных материалов, светильников и т.д. ✔ Профессиональная бригада отделочников.

    ☎ 8(931) 244-13-15 - Светлана ✉ svetako1987@mail.ru ➡ https://vk.com/interior_design_for_you ✒ Консультация и выезд на объект - бесплатно!

    Дизайн-проект состоит из: -обмерного плана; -планировочных решений (3-4 шт.); -плана привязки сантехнического оборудования; -демонтажного и монтажного плана; -плана напольных покрытий; -плана теплых полов; -плана потолков; -плана привязки осветительных приборов; -плана разводки осветительных приборов и выключателей; -плана расстановки розеток; -ведомости отделки помещений.

    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    190000 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9312441315 www.svetakozlova.ru
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