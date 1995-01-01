Команда специалистов Укр Ландшафт Парк работает с 1995 года. Мы выполняем все работы по ландшафту: проект территории и генплан, поставка и посадка насаждений, их адаптация к климатическим условиям, уход и подготовка к зиме. Также наши инженеры создают плавательные пруды, озера, бассейны, каскады и ручьи. Мы создаем любые сады, высаживаем крупномерные деревья и травы. Создаем все условия для отдыха на территории. Проектируем и строим все необходимые постройки на участке. Устанавливаем освещение территории, полив и даже зоны Wi-Fi. Команда Укр Ландшафт Парк учитывает все пожелания заказчиков и предлагает даже больше для жизни, наполненной красотой http://ukrpark.com/