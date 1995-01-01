Команда специалистов Укр Ландшафт Парк работает с 1995 года. Мы выполняем все работы по ландшафту: проект территории и генплан, поставка и посадка насаждений, их адаптация к климатическим условиям, уход и подготовка к зиме. Также наши инженеры создают плавательные пруды, озера, бассейны, каскады и ручьи. Мы создаем любые сады, высаживаем крупномерные деревья и травы. Создаем все условия для отдыха на территории. Проектируем и строим все необходимые постройки на участке. Устанавливаем освещение территории, полив и даже зоны Wi-Fi. Команда Укр Ландшафт Парк учитывает все пожелания заказчиков и предлагает даже больше для жизни, наполненной красотой http://ukrpark.com/
- Услуги
- ландшафтный дизайн
- облагораживание территории
- озеленение
- внутреннее озеленение
- работы по ландшафту
- плавательные пруды
- бассейны
- озера
- ручьи
- имитация скал
- детские площадки
- игровые площадки
- газон
- высадка насаждений
- адаптация насаждений
- деревья крупномеры
- малые архитектурные формы
- все для ландшафта
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- Регионы обслуживания
- Киев и Вся Украина
- Награды компании
- Ландшафтная весна 2016, Inter Build Expo
- Адрес
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03148 Киев
Украина
+380-679463168 ukrpark.com
Украина, Киев