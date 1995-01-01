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Укр Ландшафт Парк
Ландшафтные архитекторы Киев
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Японский сад, Укр Ландшафт Парк Укр Ландшафт Парк Сад в азиатском стиле
    Японский сад, Укр Ландшафт Парк Укр Ландшафт Парк Сад в азиатском стиле
    Японский сад, Укр Ландшафт Парк Укр Ландшафт Парк Сад в азиатском стиле
    +17
    Японский сад
    Игра на контрасте в ландшафтном проекте сада, Укр Ландшафт Парк Укр Ландшафт Парк Сад в эклектичном стиле
    Игра на контрасте в ландшафтном проекте сада, Укр Ландшафт Парк Укр Ландшафт Парк Сад в эклектичном стиле
    Игра на контрасте в ландшафтном проекте сада, Укр Ландшафт Парк Укр Ландшафт Парк Сад в эклектичном стиле
    +6
    Игра на контрасте в ландшафтном проекте сада
    Озеление офиса, Укр Ландшафт Парк Укр Ландшафт Парк Офисные помещения и магазины
    Озеление офиса, Укр Ландшафт Парк Укр Ландшафт Парк Офисные помещения и магазины
    Озеление офиса, Укр Ландшафт Парк Укр Ландшафт Парк Офисные помещения и магазины
    +2
    Озеление офиса
    Плавательные пруды Плавательные озера, Укр Ландшафт Парк Укр Ландшафт Парк
    Плавательные пруды Плавательные озера, Укр Ландшафт Парк Укр Ландшафт Парк
    Плавательные пруды Плавательные озера, Укр Ландшафт Парк Укр Ландшафт Парк
    +5
    Плавательные пруды Плавательные озера

    Команда специалистов Укр Ландшафт Парк работает с 1995 года. Мы выполняем все работы по ландшафту: проект территории и генплан, поставка и посадка насаждений, их адаптация к климатическим условиям, уход и подготовка к зиме. Также наши инженеры создают плавательные пруды, озера, бассейны, каскады и ручьи. Мы создаем любые сады, высаживаем крупномерные деревья и травы. Создаем все условия для отдыха на территории. Проектируем и строим все необходимые постройки на участке. Устанавливаем освещение территории, полив и даже зоны Wi-Fi. Команда Укр Ландшафт Парк учитывает все пожелания заказчиков и предлагает даже больше для жизни, наполненной красотой http://ukrpark.com/

    Услуги
    • ландшафтный дизайн
    • облагораживание территории
    • озеленение
    • внутреннее озеленение
    • работы по ландшафту
    • плавательные пруды
    • бассейны
    • озера
    • ручьи
    • имитация скал
    • детские площадки
    • игровые площадки
    • газон
    • высадка насаждений
    • адаптация насаждений
    • деревья крупномеры
    • малые архитектурные формы
    • все для ландшафта
    • Показать все 18 услуги
    Регионы обслуживания
    Киев и Вся Украина
    Награды компании
    Ландшафтная весна 2016, Inter Build Expo
    Адрес
    03148 Киев
    Украина
    +380-679463168 ukrpark.com
    Законное владение

    Украина, Киев

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