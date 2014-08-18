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Terra Most
Дизайнеры интерьера Липецк
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Проекты

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    • Современная классика , Terra Most Terra Most Кухня в классическом стиле
    Современная классика , Terra Most Terra Most КухняКухонная мебель
    Современная классика , Terra Most Terra Most КухняОсвещение
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    Современная классика

    Дизайн проекты жилых и общественных помещений,от нулевой стадии до сдачи объекта.Авторский надзор и сопровождение.Подбор всех отделочных материалов,меблировка,декорирование.Консультации.Ландшафтное проектирование и экстерьер. Комплектации теплотехническим оборудованием.Продажа мебели (Россия,Италия,Англия,Франция,Германия)

    Услуги
    • Проектирование
    • дизайн проекты
    • архитектурные проекты
    • ландшафт
    • экстерьер
    Регионы обслуживания
    • Липецк
    • Воронеж
    • Москва
    • Сочи
    • Санкт Петербург
    • Краснодар
    • Италия
    • Испания
    • Показать все 8 регион обслуживания
    Награды компании
    Стажировка и обучение на фабриках http://www.eliteinterior.it/
    Адрес
    8 Марта 36
    3988001 Липецк
    Россия
    +7-9103525203 www.terramost.ru
    Законное владение

    Россия.Липецкая область г.Липецк ул 8 Марта 36

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