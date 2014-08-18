Дизайн проекты жилых и общественных помещений,от нулевой стадии до сдачи объекта.Авторский надзор и сопровождение.Подбор всех отделочных материалов,меблировка,декорирование.Консультации.Ландшафтное проектирование и экстерьер. Комплектации теплотехническим оборудованием.Продажа мебели (Россия,Италия,Англия,Франция,Германия)
- Услуги
- Проектирование
- дизайн проекты
- архитектурные проекты
- ландшафт
- экстерьер
- Регионы обслуживания
- Липецк
- Воронеж
- Москва
- Сочи
- Санкт Петербург
- Краснодар
- Италия
- Испания
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- Награды компании
- Стажировка и обучение на фабриках http://www.eliteinterior.it/
- Адрес
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8 Марта 36
3988001 Липецк
Россия
+7-9103525203 www.terramost.ru
Законное владение
Россия.Липецкая область г.Липецк ул 8 Марта 36