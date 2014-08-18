Дизайн проекты жилых и общественных помещений,от нулевой стадии до сдачи объекта.Авторский надзор и сопровождение.Подбор всех отделочных материалов,меблировка,декорирование.Консультации.Ландшафтное проектирование и экстерьер. Комплектации теплотехническим оборудованием.Продажа мебели (Россия,Италия,Англия,Франция,Германия)