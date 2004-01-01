Бурение скважин на воду во Владимирской области – стратегическое направление деятельности нашей бригады. Являясь узкими специалистами, мы можем предложить своим клиентам действительно надежные решения. Надежность наших скважин на воду обусловлена грамотным выбором конструкции, материалов и опытом работы.

Выполняя бурение скважины на воду, мы монтируем обсадную колонну по фильтровой конструкции. Эта конструкция гарантирует максимальную защиту скважины от заиливания. Кроме этого фильтровые скважины на песок можно бурить по всему региону. Еще один плюс нашей конструкции – пластиковая пробка на нижнем торце. В отличие от отсыпки гравием, пробка из пластика обеспечивает повышенную защиту скважины от заиливания с нижнего торца.

Для своих скважины мы используем проверенные годами материалы. Обсадная колонну собираем из труб нижегородского производства. Эти трубы не только выдерживают нагрузки грунтов. Они имеют сертификаты для применения в пищевой промышленности. Фильтровальный участок мы изготавливаем из нержавеющей стали, ЭФВП или пластика. Все эти материалы так же проверены на возможность использования в пищевой промышленности.

Бурение на воду во Владимирской области наша бригада выполняет уже более 8 лет. За это время было пробурено более 800 скважин по всей территории 33 региона. Такой опыт позволяет выбрать оптимальную комплектацию обсадной колонны. Ведь в большинстве населенных пунктов наши специалисты пробурили уже не по одной скважине на воду.