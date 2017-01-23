Наша задача максимально комфортно и своевременно оказывать риелторские услуги по продаже и индивидуальному подбору домов, таунхаусов и земельных участков в Москве и Московской области. Команда NMH работает напрямую с продавцами и застройщиками недвижимости. Стремимся использовать новый взгляд, а не опираться на стандартную риэлторскую практику.