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New Moscow House
Агенты недвижимости Москва
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
Отзыв (7)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дом из натуральных материалов в стиле хай-тек, New Moscow House New Moscow House Дома в стиле модерн
    Дом из натуральных материалов в стиле хай-тек, New Moscow House New Moscow House Ванная комната в стиле модерн
    Дом из натуральных материалов в стиле хай-тек, New Moscow House New Moscow House Спа в стиле модерн
    +13
    Дом из натуральных материалов в стиле хай-тек
    Дом в классическом стиле в КП «Лесная сказка», New Moscow House New Moscow House Дома в классическом стиле
    Дом в классическом стиле в КП «Лесная сказка», New Moscow House New Moscow House Прихожая, коридор и лестницыАксессуары и декор
    Дом в классическом стиле в КП «Лесная сказка», New Moscow House New Moscow House Прихожая, коридор и лестницыМягкая мебель
    +5
    Дом в классическом стиле в КП «Лесная сказка»

    Наша задача максимально комфортно и своевременно оказывать риелторские услуги по продаже и индивидуальному подбору домов, таунхаусов и земельных участков в Москве и Московской области. Команда NMH работает напрямую с продавцами и застройщиками недвижимости. Стремимся использовать новый взгляд, а не опираться на стандартную риэлторскую практику.

    Услуги
    • Агентство недвижимости
    • продажа недвижимости
    • покупка недвижимости
    • юридическое сопровождение
    • строительство домов
    • архитектурный дизайн
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область
    Адрес
    Пресненская набережная 12
    123100 Москва
    Россия
    +7-8007008472 newmoscowhouse.ru
    Законное владение

    123100, Москва, Пресненская наб. 12, ММДЦ "Москва-Сити", башня "Федерация", этаж 44, офис 4405.1

    Отзыв

    Виктория Домбровская
    В агентстве работают профессионалы! Приятно было работать с Лилией Красовской))) Сложная ипотечная сделка прошла в очень короткие сроки! Так держать))))
    8 месяцев назад
    Майя Олейник
    Нам с мужем очень понравилось сотрудничать с этим агентством. И в частности с риелтором Украинская Алла. Она довела нас до результата. Приятная в общении, всё делает профессионально и быстро. В итоге мы нашли свой дом и оформили сделку. Спасибо вам большое ❤️
    8 месяцев назад
    Viacheslav Lyukshin
    больше 1 года назад
    Показать все отзывы – 7
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