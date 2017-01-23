Наша задача максимально комфортно и своевременно оказывать риелторские услуги по продаже и индивидуальному подбору домов, таунхаусов и земельных участков в Москве и Московской области. Команда NMH работает напрямую с продавцами и застройщиками недвижимости. Стремимся использовать новый взгляд, а не опираться на стандартную риэлторскую практику.
- Услуги
- Агентство недвижимости
- продажа недвижимости
- покупка недвижимости
- юридическое сопровождение
- строительство домов
- архитектурный дизайн
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область
- Адрес
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Пресненская набережная 12
123100 Москва
Россия
+7-8007008472 newmoscowhouse.ru
123100, Москва, Пресненская наб. 12, ММДЦ "Москва-Сити", башня "Федерация", этаж 44, офис 4405.1