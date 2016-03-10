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Ремонт Вашего Дома
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    Квартира в которой мы живем, должна быть жемчужиной, которая хранит в себе теплоту, уют и красоту.

    Образование высшее: МГСУ , сам коренной москвич. Наша дружная бригада качественно выполнит весь комплекс работ для вашего уютного проживания!!! . В сфере ремонта мы уже более 12 лет. Обращаясь к нам-вы воплощаете ваше представление о домашнем удобстве и уюте в реальность. Работы выполняем профессионально, качественно с соблюдением современных технологий. Любой уровень сложности. Делаем на совесть. В нашей бригаде,так же Электрик 5-го разряда, гл инженер ИТР. Сантехнику выполняем как пропиленом, так и Рехау - весь комплект гидравлического инструмента Rehau в наличии.  

    Работники все граждане РФ

    Гарантия. 

    ПОКАЗ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ЖИВУЮ

    С уважением Денис.

    Услуги
    ремонт квартир, ремонт домов и отделка квартир
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская Область
    Адрес
    109428 Москва
    Россия
    +7-9637666655
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