Квартира в которой мы живем, должна быть жемчужиной, которая хранит в себе теплоту, уют и красоту.

Образование высшее: МГСУ , сам коренной москвич. Наша дружная бригада качественно выполнит весь комплекс работ для вашего уютного проживания!!! . В сфере ремонта мы уже более 12 лет. Обращаясь к нам-вы воплощаете ваше представление о домашнем удобстве и уюте в реальность. Работы выполняем профессионально, качественно с соблюдением современных технологий. Любой уровень сложности. Делаем на совесть. В нашей бригаде,так же Электрик 5-го разряда, гл инженер ИТР. Сантехнику выполняем как пропиленом, так и Рехау - весь комплект гидравлического инструмента Rehau в наличии.

Работники все граждане РФ

Гарантия.

ПОКАЗ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ЖИВУЮ

С уважением Денис.