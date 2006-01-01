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Прага Мебель – шкафы купе на заказ
Мебель и аксессуары Ярославль
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    • Мебельное производство «Прага Мебель» предлагает жителям Ярославля и Ярославской области изготовить шкаф-купе на заказ по индивидуальному дизайн-проекту. У предприятия 10-летний опыт работы – организация производит шкафы-купе с 2006 года.

    В ассортименте компании «Прага Мебель» представлен широкий выбор шкафов-купе всех популярных разновидностей. Для удобства клиентов шкафы-купе разделены на 6 категорий: зеркальные, встроенные, угловые, с фотопечатью, с цветными стеклами, пескоструйные. Более 100 образцов шкафов-купе представлены для ознакомления на сайте.

    Все шкафы-купе изготавливаются на современном оборудовании, с применением европейской фурнитуры и качественных материалов, в том числе экологически чистых. Всего предлагается около 1000 образцов. «Прага Мебель» имеет собственный цех для производства крашеных (эмалированных) фасадов.

    Компания организует бесплатную доставку и установку шкафов-купе всех ценовых категорий. Для заказчиков предусмотрена дисконтная программа скидок: 4% скидка в честь дня рождения, 5% скидка постоянным заказчикам, 7% скидка для новоселов. Постоянно действует акция «Каждому клиенту – бесплатный дизайн-проект». Предприятие предлагает услугу приобретения шкафа-купе в рассрочку.

    Услуги
    • шкафы на заказ
    • шкафы по индивидуальным размерам
    • заказать шкаф
    Регионы обслуживания
    Ярославская область и Ярославль
    Адрес
    г. Ярославль, ул. Корабельная, д. 1
    150006 Ярославль
    Россия
    +7-4852284540 pragamebel.ru
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