Мебельное производство «Прага Мебель» предлагает жителям Ярославля и Ярославской области изготовить шкаф-купе на заказ по индивидуальному дизайн-проекту. У предприятия 10-летний опыт работы – организация производит шкафы-купе с 2006 года.

В ассортименте компании «Прага Мебель» представлен широкий выбор шкафов-купе всех популярных разновидностей. Для удобства клиентов шкафы-купе разделены на 6 категорий: зеркальные, встроенные, угловые, с фотопечатью, с цветными стеклами, пескоструйные. Более 100 образцов шкафов-купе представлены для ознакомления на сайте.

Все шкафы-купе изготавливаются на современном оборудовании, с применением европейской фурнитуры и качественных материалов, в том числе экологически чистых. Всего предлагается около 1000 образцов. «Прага Мебель» имеет собственный цех для производства крашеных (эмалированных) фасадов.

Компания организует бесплатную доставку и установку шкафов-купе всех ценовых категорий. Для заказчиков предусмотрена дисконтная программа скидок: 4% скидка в честь дня рождения, 5% скидка постоянным заказчикам, 7% скидка для новоселов. Постоянно действует акция «Каждому клиенту – бесплатный дизайн-проект». Предприятие предлагает услугу приобретения шкафа-купе в рассрочку.