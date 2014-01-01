«Времена года» - семейная студия текстильного дизайна (2004 г.).

Наша компания оказывает услуги по текстильному декорированию интерьера. Мы обеспечиваем полный цикл работ от консультации на стадии проектирования до пост-обслуживания наших изделий.

Пошив продукции происходит на нашем собственном производстве, что позволяет контролировать качество на каждом этапе и выполнять заказы в обозначенные сроки.

За долгие годы мы наладили связи с рядом надежных поставщиков. В нашем ассортименте современные материалы от зарекомендовавших себя на мировом рынке производителей.

Благодаря доверительному отношению и индивидуальному подходу наши клиенты получают эксклюзивные, стильные и уютные интерьеры и возвращаются к нам снова.

Предоставляемые услуги:

•Консультация и стилевое решение по текстильному декорированию

•Выполнение замера на объекте

•Выезд дизайнера и подбор материалов на объекте

•Создание эскизов в нескольких вариантах и различной технике

•Техническое решение аксессуаров, карнизных и других систем

•Расчет количества материалов и подробная калькуляция изделий и услуг

•Пошив текстильных изделий на собственном производстве

•Доставка и монтаж готовых изделий на объекте с выкладкой композиции

•Эко-чистка изделий на объекте без демонтажа