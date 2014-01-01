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Студия текстильного дизайна <q>Времена года</q>
Декораторы Москва
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дом из кедра, Студия текстильного дизайна "Времена года" Студия текстильного дизайна 'Времена года' ГостинаяАксессуары и декорации Текстиль
    Дом из кедра, Студия текстильного дизайна "Времена года" Студия текстильного дизайна 'Времена года' ГостинаяАксессуары и декорации Текстиль
    Дом из кедра, Студия текстильного дизайна "Времена года" Студия текстильного дизайна 'Времена года' ГостинаяАксессуары и декорации Текстиль
    +15
    Дом из кедра
    Квартира в Москве, Студия текстильного дизайна "Времена года" Студия текстильного дизайна 'Времена года' Спальная комната Текстиль Текстиль
    Квартира в Москве, Студия текстильного дизайна "Времена года" Студия текстильного дизайна 'Времена года' Спальная комната Текстиль Текстиль
    Квартира в Москве, Студия текстильного дизайна "Времена года" Студия текстильного дизайна 'Времена года' Ванная комнатаТекстиль и аксессуары Текстиль
    +5
    Квартира в Москве
    квартира в "ЖК Английский квартал", Студия текстильного дизайна "Времена года" Студия текстильного дизайна 'Времена года' Спальная комната Текстиль Текстиль
    квартира в "ЖК Английский квартал", Студия текстильного дизайна "Времена года" Студия текстильного дизайна 'Времена года' Спальная комната Текстиль Текстиль
    квартира в "ЖК Английский квартал", Студия текстильного дизайна "Времена года" Студия текстильного дизайна 'Времена года' Спальная комната Текстиль Текстиль
    +7
    квартира в "ЖК Английский квартал"
    Квартира в Сокольниках, Студия текстильного дизайна "Времена года" Студия текстильного дизайна 'Времена года' Спальная комната Текстиль
    Квартира в Сокольниках, Студия текстильного дизайна "Времена года" Студия текстильного дизайна 'Времена года' Ванная комнатаТекстиль и аксессуары
    Квартира в Сокольниках, Студия текстильного дизайна "Времена года" Студия текстильного дизайна 'Времена года' Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    +7
    Квартира в Сокольниках
    Квартира на Мытной, Студия текстильного дизайна "Времена года" Студия текстильного дизайна 'Времена года' Спальная комната Текстиль Текстиль Белый
    Квартира на Мытной, Студия текстильного дизайна "Времена года" Студия текстильного дизайна 'Времена года' Спальная комната Аксессуары и декор Текстиль Многоцветный
    Квартира на Мытной, Студия текстильного дизайна "Времена года" Студия текстильного дизайна 'Времена года' Ванная комнатаТекстиль и аксессуары Текстиль Металлический / Серебристый
    +4
    Квартира на Мытной
    Ресторан на Павелецкой, Студия текстильного дизайна "Времена года" Студия текстильного дизайна 'Времена года' Столовая комнатаАксессуары и декор Текстиль Бежевый
    Ресторан на Павелецкой, Студия текстильного дизайна "Времена года" Студия текстильного дизайна 'Времена года' Столовая комнатаАксессуары и декор Текстиль Бежевый
    Ресторан на Павелецкой, Студия текстильного дизайна "Времена года" Студия текстильного дизайна 'Времена года' Столовая комнатаАксессуары и декор Текстиль Бежевый
    +3
    Ресторан на Павелецкой
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    «Времена года» - семейная студия текстильного дизайна (2004 г.). 

    Наша компания оказывает услуги по текстильному декорированию интерьера. Мы обеспечиваем полный цикл работ от консультации на стадии проектирования до пост-обслуживания наших изделий. 

    Пошив продукции происходит на нашем собственном производстве, что позволяет контролировать качество на каждом этапе и выполнять заказы в обозначенные сроки. 

    За долгие годы мы наладили связи с рядом надежных поставщиков. В нашем ассортименте современные материалы от зарекомендовавших себя на мировом рынке производителей. 

    Благодаря доверительному отношению и индивидуальному подходу наши клиенты получают эксклюзивные, стильные и уютные интерьеры и возвращаются к нам снова.

    Предоставляемые услуги:

    •Консультация и стилевое решение по текстильному декорированию 

    •Выполнение замера на объекте

    •Выезд дизайнера и подбор материалов на объекте

    •Создание эскизов в нескольких вариантах и различной технике

    •Техническое решение аксессуаров, карнизных и других систем

    •Расчет количества материалов и подробная калькуляция изделий и услуг

    •Пошив текстильных изделий на собственном производстве 

    •Доставка и монтаж готовых изделий на объекте с выкладкой композиции 

    •Эко-чистка изделий на объекте без демонтажа

    Услуги
    • Шторы всех видов • Балдахины для кроватей и потолков • Декоративные подушки и наволочки • Покрывала для кроватей • Чехлы для мебели • Столовое бельё
    Регионы обслуживания
    Москва, Московская область и вся территория РФ
    Награды компании
    Победитель в номинации «Арт-объект в интерьере» на выставке Дни дизайна в Новогорске 2015 вместе с дизайнером интерьера Юлией Соловьевой
    Адрес
    Смоленский б-р 17, стр. 5
    119121 Москва
    Россия
    +7-9636137314 vr-goda.com
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