«Времена года» - семейная студия текстильного дизайна (2004 г.).
Наша компания оказывает услуги по текстильному декорированию интерьера. Мы обеспечиваем полный цикл работ от консультации на стадии проектирования до пост-обслуживания наших изделий.
Пошив продукции происходит на нашем собственном производстве, что позволяет контролировать качество на каждом этапе и выполнять заказы в обозначенные сроки.
За долгие годы мы наладили связи с рядом надежных поставщиков. В нашем ассортименте современные материалы от зарекомендовавших себя на мировом рынке производителей.
Благодаря доверительному отношению и индивидуальному подходу наши клиенты получают эксклюзивные, стильные и уютные интерьеры и возвращаются к нам снова.
Предоставляемые услуги:
•Консультация и стилевое решение по текстильному декорированию
•Выполнение замера на объекте
•Выезд дизайнера и подбор материалов на объекте
•Создание эскизов в нескольких вариантах и различной технике
•Техническое решение аксессуаров, карнизных и других систем
•Расчет количества материалов и подробная калькуляция изделий и услуг
•Пошив текстильных изделий на собственном производстве
•Доставка и монтаж готовых изделий на объекте с выкладкой композиции
•Эко-чистка изделий на объекте без демонтажа
- Услуги
- • Шторы всех видов • Балдахины для кроватей и потолков • Декоративные подушки и наволочки • Покрывала для кроватей • Чехлы для мебели • Столовое бельё
- Регионы обслуживания
- Москва, Московская область и вся территория РФ
- Награды компании
- Победитель в номинации «Арт-объект в интерьере» на выставке
Дни дизайнав Новогорске 2015 вместе с дизайнером интерьера Юлией Соловьевой
- Адрес
-
Смоленский б-р 17, стр. 5
119121 Москва
Россия
+7-9636137314 vr-goda.com