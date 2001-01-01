Atmosvera - архитектурное бюро, мы это не только команда творческих людей, но и крепкая семья с 2001 года.Мы любим наше дело и болеем за него как за родное. Работаем с С 2007 г. по настоящее время, спроектировано около семидесяти объектов: квартиры, загородные дома, офисы, магазины и рестораны. Есть публикации в журналах. Любим грамотные и продуманные решения. Образование МАрхИ
- Услуги
- Проектирование
- дизайна интерьера
- дизайн экстерьера
- разработка рабочей документации
- визуализация будущих проектов.
- Регионы обслуживания
- Москва, Московская область и удалённо
- Награды компании
- Только от клиентов, других и не надо :)
- Адрес
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Судостроительная 31
115407 Moscow
Россия
+7-9037746029 www.atmosvera.ru
Законное владение
Москва м. Коломенская