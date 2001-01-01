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atmosvera
Дизайнеры интерьера Moscow
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • СТИЛЬ ШЕББИ-ШИК, atmosvera atmosvera Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле Кирпичи Бежевый
    СТИЛЬ ШЕББИ-ШИК, atmosvera atmosvera Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле Кирпичи Бежевый
    СТИЛЬ ШЕББИ-ШИК, atmosvera atmosvera Гостиные в эклектичном стиле Твердая древесина Белый
    +22
    СТИЛЬ ШЕББИ-ШИК
    РУССКОЕ ШАЛЕ, atmosvera atmosvera Спальня в рустикальном стиле Дерево Эффект древесины
    РУССКОЕ ШАЛЕ, atmosvera atmosvera Спальня в рустикальном стиле Дерево Многоцветный
    РУССКОЕ ШАЛЕ, atmosvera atmosvera Рабочий кабинет в рустикальном стиле Дерево Белый
    +29
    РУССКОЕ ШАЛЕ

    Atmosvera -  архитектурное бюро, мы это не только команда творческих людей, но и крепкая семья с 2001 года.Мы любим наше дело и болеем за него как за родное. Работаем с С 2007 г. по настоящее время, спроектировано около семидесяти объектов: квартиры, загородные дома, офисы, магазины и рестораны. Есть публикации в журналах.   Любим грамотные и продуманные решения. Образование   МАрхИ                                                             

    Услуги
    • Проектирование
    • дизайна интерьера
    • дизайн экстерьера
    • разработка рабочей документации
    • визуализация будущих проектов.
    Регионы обслуживания
    Москва, Московская область и удалённо
    Награды компании
    Только от клиентов, других и не надо :)
    Адрес
    Судостроительная 31
    115407 Moscow
    Россия
    +7-9037746029 www.atmosvera.ru
    Законное владение

    Москва м. Коломенская 

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