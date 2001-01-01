Atmosvera - архитектурное бюро, мы это не только команда творческих людей, но и крепкая семья с 2001 года.Мы любим наше дело и болеем за него как за родное. Работаем с С 2007 г. по настоящее время, спроектировано около семидесяти объектов: квартиры, загородные дома, офисы, магазины и рестораны. Есть публикации в журналах. Любим грамотные и продуманные решения. Образование МАрхИ