OWN DESIGN – это творческое объединение, занимающееся дизайном среды и интерьера.
OD – это новое поколение дизайнеров, которые уважают классику и стремятся к новому. В интерьере мы ценим воздух, функционал и отражение Вашего характера и привычек.Показать полностью… Ведь мы создаем пространство, в котором Вы будете чувствовать себя его частью, а не гостем.
Мы занимаемся не только интерьерами квартир, но и коттеджей, ресторанов, баров и магазинов. У нас Вы можете выбрать как и концептуальное проектирование так и полное создание проекта с авторским сопровождением, подбором мебели, оборудования и других предметов интерьера.
Ваше желание - наши идеи!
- Услуги
- Дизайн интерьера; Дизайн архитектурной среды
- Авторский надзор
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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125130 Москва
Россия
+7-9252242453