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owndesign
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Частный дом г. Питер, owndesign owndesign Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
    Частный дом г. Питер, owndesign owndesign Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
    Частный дом г. Питер, owndesign owndesign Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
    +9
    Частный дом г. Питер
    Квартира 66 кв.м, owndesign owndesign Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира 66 кв.м, owndesign owndesign Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира 66 кв.м, owndesign owndesign Гостиные в эклектичном стиле
    +10
    Квартира 66 кв.м
    Квартира 76 кв.м в ЖК Фили Град, owndesign owndesign Спальня в скандинавском стиле Бежевый
    Квартира 76 кв.м в ЖК Фили Град, owndesign owndesign Спальня в скандинавском стиле Бирюзовый
    Квартира 76 кв.м в ЖК Фили Град, owndesign owndesign Спальня в скандинавском стиле Бирюзовый
    +15
    Квартира 76 кв.м в ЖК Фили Град

    OWN DESIGN – это творческое объединение, занимающееся дизайном среды и интерьера.
    OD – это новое поколение дизайнеров, которые уважают классику и стремятся к новому. В интерьере мы ценим воздух, функционал и отражение Вашего характера и привычек.Показать полностью… Ведь мы создаем пространство, в котором Вы будете чувствовать себя его частью, а не гостем.

    Мы занимаемся не только интерьерами квартир, но и коттеджей, ресторанов, баров и магазинов. У нас Вы можете выбрать как и концептуальное проектирование так и полное создание проекта с авторским сопровождением, подбором мебели, оборудования и других предметов интерьера.

    Ваше желание - наши идеи!

    Услуги
    • Дизайн интерьера; Дизайн архитектурной среды
    • Авторский надзор
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    125130 Москва
    Россия
    +7-9252242453
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