OWN DESIGN – это творческое объединение, занимающееся дизайном среды и интерьера.

OD – это новое поколение дизайнеров, которые уважают классику и стремятся к новому. В интерьере мы ценим воздух, функционал и отражение Вашего характера и привычек.Показать полностью… Ведь мы создаем пространство, в котором Вы будете чувствовать себя его частью, а не гостем.

Мы занимаемся не только интерьерами квартир, но и коттеджей, ресторанов, баров и магазинов. У нас Вы можете выбрать как и концептуальное проектирование так и полное создание проекта с авторским сопровождением, подбором мебели, оборудования и других предметов интерьера.

Ваше желание - наши идеи!