Компания ООО «SweetHaus» занимается проектированием и строительством загородного жилья для постоянного проживания с 2008 года. Наша цель-создать уникальный дом, который станет Вашей крепостью и будет радушно Вас встречать. Годами отработанная технология, проверенная и успешно применяемая в странах со сложным климатом и наши разработки, учитывающие тонкости и желания российского потребителя - вместе гарантируют высокое качество, надежность и максимальный комфорт.
- Услуги
- Строительство под ключ
- индивидуальное проектирование
- Регионы обслуживания
- Московская область
- Адрес
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Каширское ш., вл.63, к.1, выставка домов, д.46
115582 Москва
Россия
+7-9653210066 www.sweethaus.ru
Законное владение
г.Москва, Каширское ш., вл.63, к.1, выставка домов, д.46