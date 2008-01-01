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Sweethaus
Архитекторы Москва
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Проекты

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    Райнер, Sweethaus Sweethaus
    Райнер, Sweethaus Sweethaus
    Райнер

    Компания ООО «SweetHaus» занимается проектированием и строительством загородного жилья для постоянного проживания с 2008 года. Наша цель-создать уникальный дом, который станет Вашей крепостью и будет радушно Вас встречать. Годами отработанная технология, проверенная и успешно применяемая в странах со сложным климатом и наши разработки, учитывающие тонкости и желания российского потребителя - вместе гарантируют высокое качество, надежность и максимальный комфорт.

    Услуги
    • Строительство под ключ
    • индивидуальное проектирование
    Регионы обслуживания
    Московская область
    Адрес
    Каширское ш., вл.63, к.1, выставка домов, д.46
    115582 Москва
    Россия
    +7-9653210066 www.sweethaus.ru
    Законное владение

    г.Москва, Каширское ш., вл.63, к.1, выставка домов, д.46

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