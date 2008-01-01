Компания ООО «SweetHaus» занимается проектированием и строительством загородного жилья для постоянного проживания с 2008 года. Наша цель-создать уникальный дом, который станет Вашей крепостью и будет радушно Вас встречать. Годами отработанная технология, проверенная и успешно применяемая в странах со сложным климатом и наши разработки, учитывающие тонкости и желания российского потребителя - вместе гарантируют высокое качество, надежность и максимальный комфорт.