RASTVORGROUP – это группа молодых специалистов, в состав которой входят архитекторы и дизайнеры, которая специализируется на создании современной архитектуры, частных и общественных интерьеров, пространств.
- Услуги
- Концептуальное проектирование общественных и частных зданий и сооружений
- дизайн интерьера
- архитектурная визуализация.
- Регионы обслуживания
- Севастополь
- Симферополь
- Ялта
- Алушта
- Судак
- Евпатория
- Феодосия
- Коктебель
- Крым
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- Адрес
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299059 Севастополь
Россия
+7-9787672729 rastvorgroup.ru