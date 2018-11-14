Ошибок в проекте куча! Неправильные размеры мебели и таким образом мы попадали на переплаты и переделки, а это большие деньги. Например: кухня 1,5 метра бесполезных полочек шириной 10см, туда даже ничего не поставишь! А в проекте 15 см...несастыковочка - Спасибо Инне, в проекте книги нарисовала (150тыс руб в пустую, и не переделать, потому там уже и декор потолка начинается). В проекте обои на две стены клеятся, поклеили обои не хватило рулона (обои на заказ 25тыс руб) - неправильно посчитано дизайнером, а на мой вопрос где ошибка - полное отрицание вины. Вообщем ошибок много!!!! Ошибки дизайнера- это большие(двойные) затраты заказчика! Также неверно указаны цены в ведомости отделочных материалов. Обязательства свои Инна не выполняет, с авторским надзором не приехала , Материалы с заказчиком не выбирает. Палитру красок не знает и подбирать не умеет. Картинки красивые, а на практике все не верно. Дизайнер ни разу не извинилась за свои ошибки, мило общается только при первых встречах и получении денег)) Когда писала ей об ошибках , вину не признает, хотя все очевидно. Заблокировала в соц.сетях)))))) проект до конца не довела! Бойтесь люди такого дизайнера - архитектора !
Дата проекта: Апрель 2019
Ну, в двух предложениях я не умею....
Имея опыт работы с другими дизайнерами, могу смело сказать, что Инна среди них - настоящая находка. Нас связывают длительные отношения по нескольким проектам, и всегда она оправдывает мои ожидания. Покоряет ее профессионализм, хороший вкус, постоянный рост и развитие, и самое главное - умение слышать-чувствовать клиента и удовлетворить все требования, пожелания и даже капризы.
Процесс работы четко организован, все этапы ( а также встречи, совместные походы по магазинам) расписаны, с ней не тратишь понапрасну свое время. Важно и то, что Инна имеет богатый опыт в согласовании планировок, поэтому проекты, которые она делает, всегда соответствуют требованиям закона.
Визуализации!!!....всегда конкретные, предметные с перечнем того, что на них изображено. В последнем моем проекте - просто изумительные, за них отдельное спасибо!!!
И еще всегда приятно радует комплект документов, который получаешь на выходе ( в двух экземплярах, один - для заказчика, другой - для строителей, планы, чертежи, всякие перечни, ведомости,...полная и подробная информация, понятная даже человеку без технического образования).
Инна, для меня работа с Вами всегда большое удовольствие, Вы - талантливый и трудолюбивый человек! Жду новых встреч!
Инна Азорская в работе со мной показала себя как крайне некомпетентный дизайнер и архитектор, действия которой носят мошеннический характер, что подтверждается решением суда первой инстанции и решением апелляционного суда (решение Люблинского районного суда г. Москвы по делу № 02-5763/2018 от 14.11.2018 и решение Московского городского суда по делу № 02-5763/2018 от 16.05.2019). Несмотря на то, что Инна позиционирует себя как архитектор с большим опытом работы, она не в состоянии разработать проектную документацию в срок, в соответствии с пожеланиями заказчика и согласно требованиям законодательства. Если кратко, схема действий данного дизайнера следующая: Договор на выполнение проектных работ заключается от имени ООО «Тэрра-Проект» (ИНН 5010007540, зарегистрирована в г. Дубна), в которой Инна Азорская является генеральным директором (имя по паспорту Галкина Инна Николаевна). В договоре указывает, что «Заказчик обязуется ссылаться на проектировщика путем проставления «INNA AZORSKAYA». Договор также содержит положение о праве Проектировщика отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в случае, если Проектировщик посчитает дальнейшее сотрудничество нецелесообразным. Кроме того, данный договор одержит положения, позволяющие Проектировщику затягивать исполнение договора в срок. Техническое задание также составляется таким образом, чтобы впоследствии заказчик не мог апеллировать к нему. Аванс по договору просит перечислить на свою личную карту. В общем, договор составлен таким образом, что в случае, если Инна посчитает сотрудничество нецелесообразным, Заказчик (особенно, если Заказчик - юридическое лицо) практически ничего не сможет сделать с этим... Дополнительные подробности «сотрудничества» с Инной Азорской в моем случае: Аванс, который я заплатила, составил 60% от общей стоимости услуг. В соответствии с договором проектировщик должен был предоставить четыре варианта 3Д визуализаций по всем основным помещениям. Мне были предоставлены 2 варианта по каждому помещению (1 по детской комнате). После того, как я предложила внести ряд изменений, Инна сообщила, что отказывается от дальнейшего сотрудничества, предложив довольствоваться тем, что было «наработано». Также, Инна сообщила, что отныне я могу общаться только с ее мужем Галкиным Сергеем (который, кстати, является генеральным директором ООО «Т-Строй» и именно он впоследствии ходил на судебные заседания), и направила мне по почте акт выполненных работ, который я должна по ее мнению подписать. В адрес ООО «Тэрра-Проект» мною был направлен мотивированный отказ от приемки проектной документации, на основании того, что она не соответствует действующим нормам СНиП, ГОСТ (к примеру, часть спальни была размещена в «мокрой» зоне, лоджии были объединены с жилыми помещениями итд), а впоследствии, реализовав право, предоставленное Законом о защите прав потребителя, я расторгла договор в связи с невыполнением ООО «Тэрра-Проект» в срок обязательств по договору, и обратилась в суд с требованием взыскать с ООО «Тэрра-Проект» денежные средства, оплаченные по договору, а также штраф, неустойку и пр. Суд первой инстанции подтвердил неправомерность действий ООО «Тэрра-Проект» и удовлетворил мои требования практически в полном объеме (уменьшены сумма моральной компенсации и сумма неустойки. Сумма аванса, сумма штрафа, судебные расходы подлежат возмещению в полном объеме). В апелляции данное решение было оставлено без изменения, таким образом, судами подтверждается, что действия Инны Азорской были противозаконными. Резюме: ни в коем случае не рекомендую обращаться к Инне Азорской. Если все же решитесь, перед подписанием договора, обратитесь к компетентному юристу, который сможет объяснить вам последствия подобного сотрудничества. И не верьте словам Инны: «не волнуйтесь, все будет хорошо».