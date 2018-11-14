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Инна Азорская
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 29Проекты (29) 0Книги идей (0)
Отзыв (19)
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Проекты

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    • Квартира на Тверской, Инна Азорская Инна Азорская Гостиная в классическом стиле
    Квартира на Тверской, Инна Азорская Инна Азорская Гостиная в классическом стиле
    Квартира на Тверской, Инна Азорская Инна Азорская Кухня в классическом стиле
    +37
    Квартира на Тверской
    "Барин Хаус", Инна Азорская Инна Азорская Гостиная в колониальном стиле
    "Барин Хаус", Инна Азорская Инна Азорская Столовая комната в колониальном стиле
    "Барин Хаус", Инна Азорская Инна Азорская Столовая комната в колониальном стиле
    +37
    "Барин Хаус"
    Квартира, площадью 45 мкв, Инна Азорская Инна Азорская Гостиная в классическом стиле
    Квартира, площадью 45 мкв, Инна Азорская Инна Азорская Гостиная в классическом стиле
    Квартира, площадью 45 мкв, Инна Азорская Инна Азорская Столовая комната в классическом стиле
    +22
    Квартира, площадью 45 мкв
    Парижская квартира, Инна Азорская Инна Азорская Гостиная в классическом стиле
    Парижская квартира, Инна Азорская Инна Азорская Гостиная в классическом стиле
    Парижская квартира, Инна Азорская Инна Азорская Гостиная в классическом стиле
    +32
    Парижская квартира
    Серебряный Бор, Инна Азорская Инна Азорская Гостиная в стиле минимализм
    Серебряный Бор, Инна Азорская Инна Азорская Гостиная в стиле минимализм
    Серебряный Бор, Инна Азорская Инна Азорская Гостиная в стиле минимализм
    +34
    Серебряный Бор
    ВСЕ ПО КРУГУ, Инна Азорская Инна Азорская Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    ВСЕ ПО КРУГУ, Инна Азорская Инна Азорская Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    ВСЕ ПО КРУГУ, Инна Азорская Инна Азорская Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    +20
    ВСЕ ПО КРУГУ
    Показать все 29 проекты

    Инна Азорская - профессиональный архитектор-дизайнер, автор около 100 уникальных дизайн-проектов и нескольких десятков архитектурных проектов, публицист. Входит в TOP-100 московских дизайнеров по версии журнала "Мезонин".
    За плечами Инны более 10 лет практики в создании интерьеров. Постоянные публикации в ведущих интерьерных журналах "Красивые квартиры", "Идеи вашего дома", "Домой", "Красивые дома". Ее проекты - победители и финалисты международного конкурса в области архитектура и дизайна PinWin в различных номинациях

    Услуги
    • Architectural and interior design
    • Дизайн интерьеров
    • Архитектурное проектирование
    • Управление проектами
    • Авторский надзор
    • Строительство и ремонт
    • Декорирование
    Регионы обслуживания
    • Москва и Московская область
    • регионы России
    • зарубежье
    Адрес
    ул. Борисовская д.9
    105187 Москва
    Россия
    +7-9055395758 azorskaya.ru

    Отзыв

    ninok_379
    Ошибок в проекте куча! Неправильные размеры мебели и таким образом мы попадали на переплаты и переделки, а это большие деньги. Например: кухня 1,5 метра бесполезных полочек шириной 10см, туда даже ничего не поставишь! А в проекте 15 см...несастыковочка - Спасибо Инне, в проекте книги нарисовала (150тыс руб в пустую, и не переделать, потому там уже и декор потолка начинается). В проекте обои на две стены клеятся, поклеили обои не хватило рулона (обои на заказ 25тыс руб) - неправильно посчитано дизайнером, а на мой вопрос где ошибка - полное отрицание вины. Вообщем ошибок много!!!! Ошибки дизайнера- это большие(двойные) затраты заказчика! Также неверно указаны цены в ведомости отделочных материалов. Обязательства свои Инна не выполняет, с авторским надзором не приехала , Материалы с заказчиком не выбирает. Палитру красок не знает и подбирать не умеет. Картинки красивые, а на практике все не верно. Дизайнер ни разу не извинилась за свои ошибки, мило общается только при первых встречах и получении денег)) Когда писала ей об ошибках , вину не признает, хотя все очевидно. Заблокировала в соц.сетях)))))) проект до конца не довела! Бойтесь люди такого дизайнера - архитектора !
    больше 2 лет назад
    Дата проекта: Апрель 2019
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    Галина
    Ну, в двух предложениях я не умею.... Имея опыт работы с другими дизайнерами, могу смело сказать, что Инна среди них - настоящая находка. Нас связывают длительные отношения по нескольким проектам, и всегда она оправдывает мои ожидания. Покоряет ее профессионализм, хороший вкус, постоянный рост и развитие, и самое главное - умение слышать-чувствовать клиента и удовлетворить все требования, пожелания и даже капризы. Процесс работы четко организован, все этапы ( а также встречи, совместные походы по магазинам) расписаны, с ней не тратишь понапрасну свое время. Важно и то, что Инна имеет богатый опыт в согласовании планировок, поэтому проекты, которые она делает, всегда соответствуют требованиям закона. Визуализации!!!....всегда конкретные, предметные с перечнем того, что на них изображено. В последнем моем проекте - просто изумительные, за них отдельное спасибо!!! И еще всегда приятно радует комплект документов, который получаешь на выходе ( в двух экземплярах, один - для заказчика, другой - для строителей, планы, чертежи, всякие перечни, ведомости,...полная и подробная информация, понятная даже человеку без технического образования). Инна, для меня работа с Вами всегда большое удовольствие, Вы - талантливый и трудолюбивый человек! Жду новых встреч!
    больше 2 лет назад
    Дата проекта: Май 2019
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    Кристина
      Инна Азорская в работе со мной показала себя как крайне некомпетентный дизайнер и архитектор, действия которой носят мошеннический характер, что подтверждается решением суда первой инстанции и решением апелляционного суда (решение Люблинского районного суда г. Москвы по делу № 02-5763/2018 от 14.11.2018 и решение Московского городского суда по делу  № 02-5763/2018 от 16.05.2019). Несмотря на то, что Инна позиционирует себя как архитектор с большим опытом работы, она не в состоянии разработать проектную документацию в срок, в соответствии с пожеланиями заказчика и согласно требованиям законодательства.   Если кратко, схема действий данного дизайнера следующая: Договор на выполнение проектных работ заключается от имени ООО «Тэрра-Проект» (ИНН 5010007540, зарегистрирована в г. Дубна), в которой Инна Азорская является генеральным директором (имя по паспорту Галкина Инна Николаевна). В договоре указывает, что «Заказчик обязуется ссылаться на проектировщика путем проставления «INNA AZORSKAYA».  Договор также содержит положение о праве Проектировщика отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в случае, если Проектировщик посчитает дальнейшее сотрудничество нецелесообразным. Кроме того, данный договор одержит положения, позволяющие Проектировщику затягивать исполнение договора в срок. Техническое задание также составляется таким образом, чтобы впоследствии заказчик не мог апеллировать к нему. Аванс по договору просит перечислить на свою личную карту. В общем, договор составлен таким образом, что в случае, если Инна посчитает сотрудничество нецелесообразным, Заказчик (особенно, если Заказчик - юридическое лицо) практически ничего не сможет сделать с этим...   Дополнительные подробности «сотрудничества» с Инной Азорской в моем случае: Аванс, который я заплатила, составил 60% от общей стоимости услуг.  В соответствии с договором проектировщик должен был предоставить четыре варианта 3Д визуализаций по всем основным помещениям. Мне были предоставлены 2 варианта по каждому помещению (1 по детской комнате). После того, как я предложила внести ряд изменений, Инна сообщила, что отказывается от дальнейшего сотрудничества, предложив довольствоваться тем, что было «наработано». Также, Инна сообщила, что отныне я могу общаться только с ее мужем Галкиным Сергеем (который, кстати, является генеральным директором ООО «Т-Строй» и именно он впоследствии ходил на судебные заседания), и направила мне по почте акт выполненных работ, который я должна по ее мнению подписать.  В адрес ООО «Тэрра-Проект» мною был направлен мотивированный отказ от приемки проектной документации, на основании того, что она не соответствует действующим нормам СНиП, ГОСТ (к примеру, часть спальни была размещена в «мокрой» зоне, лоджии были объединены с жилыми помещениями итд),  а впоследствии, реализовав право, предоставленное Законом о защите прав потребителя, я расторгла договор в связи с невыполнением ООО «Тэрра-Проект» в срок обязательств по договору,  и обратилась в суд с требованием взыскать с ООО «Тэрра-Проект» денежные средства, оплаченные по договору, а также штраф, неустойку и пр. Суд первой инстанции подтвердил неправомерность действий ООО «Тэрра-Проект»  и удовлетворил мои требования практически в полном объеме (уменьшены сумма моральной компенсации и сумма неустойки. Сумма аванса, сумма штрафа, судебные расходы подлежат возмещению в полном объеме). В апелляции данное решение было оставлено без изменения, таким образом, судами подтверждается, что действия Инны Азорской были противозаконными.  Резюме: ни в коем случае не рекомендую обращаться к Инне Азорской. Если все же решитесь, перед подписанием договора, обратитесь к компетентному юристу, который сможет объяснить вам последствия подобного сотрудничества. И не верьте словам Инны: «не волнуйтесь, все будет хорошо».
    около 3 лет назад
    Дата проекта: Май 2019
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