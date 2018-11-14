Инна Азорская - профессиональный архитектор-дизайнер, автор около 100 уникальных дизайн-проектов и нескольких десятков архитектурных проектов, публицист. Входит в TOP-100 московских дизайнеров по версии журнала "Мезонин".

За плечами Инны более 10 лет практики в создании интерьеров. Постоянные публикации в ведущих интерьерных журналах "Красивые квартиры", "Идеи вашего дома", "Домой", "Красивые дома". Ее проекты - победители и финалисты международного конкурса в области архитектура и дизайна PinWin в различных номинациях