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VETER DESIGN &amp; ARCHITECTURE
Дизайнеры интерьера Москва
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Проекты

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    • NETIZEN HOSTEL, VETER DESIGN & ARCHITECTURE VETER DESIGN & ARCHITECTURE Гостиницы в скандинавском стиле
    NETIZEN HOSTEL, VETER DESIGN & ARCHITECTURE VETER DESIGN & ARCHITECTURE Гостиницы в скандинавском стиле
    NETIZEN HOSTEL, VETER DESIGN & ARCHITECTURE VETER DESIGN & ARCHITECTURE Гостиницы в скандинавском стиле
    +28
    NETIZEN HOSTEL

    Московское дизайн бюро VETER DESIGN & ARCHITECTURE – основано в 2013 году. За время работы реализовано порядка 10-ти проектов общественных интерьеров и 6 частных. Дизайн для нас – это средство борьбы с банальностью и укоренившимися шаблонами, умение подарить объекту индивидуальность. Мы предельно внимательно относимся к пожеланиям заказчика, всегда воплощая их самым выигрышным образом. Учитывая все нюансы: начиная с адреса и архитектуры здания, в котором будет расположен объект, заканчивая адаптацией выбранной концепции под текущую ситуацию.

    На наш взгляд сочетание этих важных качеств, опыт и профессионализм в работе, приводит к удачному воплощению любых по сложности проектов в сегменте hospitality: от молодежного хостела до ресторана премиум сегмента. Наша команда состоит из архитекторов, конструкторов и 3D визуализаторов. Каждый из нас придерживается одного общего взгляда на процесс работы и на дизайн в целом. Это позволяет нам создавать яркие и уникальные по содержанию интерьеры.

    Услуги
    • разработка дизайн проектов ресторанов
    • гостиниц
    • хостелов
    • офисов
    • торговых площадей
    • фитнес центров
    • и пр. коммерческих заведений.
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Фрунзенская набережная, 2/1
    123627 Москва
    Россия
    +7-4959604181 veterdesign.com

    Отзыв

    Олег Aromakitchen_ru
    Очень вкусная хинкальная. Рекомендую однозначно
    почти 3 года назад
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