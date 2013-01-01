Московское дизайн бюро VETER DESIGN & ARCHITECTURE – основано в 2013 году. За время работы реализовано порядка 10-ти проектов общественных интерьеров и 6 частных. Дизайн для нас – это средство борьбы с банальностью и укоренившимися шаблонами, умение подарить объекту индивидуальность. Мы предельно внимательно относимся к пожеланиям заказчика, всегда воплощая их самым выигрышным образом. Учитывая все нюансы: начиная с адреса и архитектуры здания, в котором будет расположен объект, заканчивая адаптацией выбранной концепции под текущую ситуацию.

На наш взгляд сочетание этих важных качеств, опыт и профессионализм в работе, приводит к удачному воплощению любых по сложности проектов в сегменте hospitality: от молодежного хостела до ресторана премиум сегмента. Наша команда состоит из архитекторов, конструкторов и 3D визуализаторов. Каждый из нас придерживается одного общего взгляда на процесс работы и на дизайн в целом. Это позволяет нам создавать яркие и уникальные по содержанию интерьеры.