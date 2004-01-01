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Archi-S
Архитекторы Москва
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Загородный дом.Дмитровское шоссе, Archi-S Archi-S Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    Загородный дом.Дмитровское шоссе, Archi-S Archi-S Столовая комната в эклектичном стиле
    Загородный дом.Дмитровское шоссе, Archi-S Archi-S Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    +13
    Загородный дом.Дмитровское шоссе
    Загородный дом Новая Рига, Archi-S Archi-S Гостиная в стиле минимализм
    Загородный дом Новая Рига, Archi-S Archi-S Кухня в стиле минимализм
    Загородный дом Новая Рига, Archi-S Archi-S Кухня в стиле минимализм
    +18
    Загородный дом Новая Рига

    Архитектор.Закончила МАРХи (Московский Архитектурный институт)в 2004 году.После окончания МАРХи работала в ведущих архитектурных бюро Москвы. Втечение долгого времени и по настоящий момент , работаю под своим именем и реализую объекты различных уровней.Разработка дизайн проектов осуществляется на самом высоком профессиональном уровне. Включает полный набор всех необходимых чертежей для ведения строительных работ.В портфолио представлены фотографии только реализованных объектов. Подход к заказчикам всегда индивидуален. 

    Люблю свою работу )!

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • дизайн интерьеров
    • ландшафтный дизайн.
    Регионы обслуживания
    Москва и не только
    Награды компании
    МАРХи
    Адрес
    Москва.ЦАО. Самотечный переулок .
    127473 Москва
    Россия
    +7-9262673555
    Законное владение

    Москва

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