Архитектор.Закончила МАРХи (Московский Архитектурный институт)в 2004 году.После окончания МАРХи работала в ведущих архитектурных бюро Москвы. Втечение долгого времени и по настоящий момент , работаю под своим именем и реализую объекты различных уровней.Разработка дизайн проектов осуществляется на самом высоком профессиональном уровне. Включает полный набор всех необходимых чертежей для ведения строительных работ.В портфолио представлены фотографии только реализованных объектов. Подход к заказчикам всегда индивидуален.
Люблю свою работу )!
- Услуги
- Архитектурное проектирование
- дизайн интерьеров
- ландшафтный дизайн.
- Регионы обслуживания
- Москва и не только
- Награды компании
- МАРХи
- Адрес
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Москва.ЦАО. Самотечный переулок .
127473 Москва
Россия
+7-9262673555
Законное владение
Москва