Архитектор.Закончила МАРХи (Московский Архитектурный институт)в 2004 году.После окончания МАРХи работала в ведущих архитектурных бюро Москвы. Втечение долгого времени и по настоящий момент , работаю под своим именем и реализую объекты различных уровней.Разработка дизайн проектов осуществляется на самом высоком профессиональном уровне. Включает полный набор всех необходимых чертежей для ведения строительных работ.В портфолио представлены фотографии только реализованных объектов. Подход к заказчикам всегда индивидуален.

Люблю свою работу )!