Дизайн-студия “ДАДА”это профессиональный союз творческих и увлечённых своей работой людей.Дизайном пространства мы занимаемся уже более 12 лет. В нашем архиве, как частные интерьерытак и общественные. Мы оформляем и маленькие квартиры, и большие дома, и офисные пространства, рестораны, кафе, выставки.Каждый заказ для нас важен и индивидуален, так же, как не похож один человек на другого, так же уникальны рабочие площадки, на которых мы создаем особенные интерьеры.

Стиль интерьера классика, этника, хай-тек, минимализм, барокко и романтизм, взрослый, детский, мужской, женский – мы работаем в любой стилистике. Важно помнить, что способно выдержать декорируемое пространство и каковы финансовые возможности клиента. Стоимость наших услуг цена проектных работ всегда рассчитывается индивидуально, исходя из объема заказанного проекта: полный, не полный, только проектно-строительная документация или нужна детализация, подбор мебели, штор, декоративных элементов. Здесь всегда учитываются пожелания и бюджет заказчика. И рассчитывается время, которое дизайнер потратит на выполнение поставленных задач.