Мы специализируемся на комплексных проектах жилых и общественных интерьеров. Информируем вас о всех этапах разработки проекта. Часто берем инициативу в свои руки и предлагаем на рассмотрение идеи, далеко выходящие за рамки проекта. Все проектные решения аргументируем. Работаем давно и успешно.