Мы специализируемся на комплексных проектах жилых и общественных интерьеров. Информируем вас о всех этапах разработки проекта. Часто берем инициативу в свои руки и предлагаем на рассмотрение идеи, далеко выходящие за рамки проекта. Все проектные решения аргументируем. Работаем давно и успешно.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- разработка фирменого стиля
- поставки отделочных материалов
- отделочные работы
- Регионы обслуживания
- Республика Карелия
- Санкт-Петербург
- Ленинградская область
- Петрозаводск
- Адрес
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ул. Правды, д. 29
185005 Петрозаводск
Россия
+7-9214599999 artdeco-ptz.ru
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185034, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 29