Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Мастерская АР ДЕКО
Дизайнеры интерьера Петрозаводск
Обзор 1Проекты (1) 1Книги идей (1)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • 1, Мастерская АР ДЕКО Мастерская АР ДЕКО
    1

    Мы специализируемся на комплексных проектах жилых и общественных интерьеров. Информируем вас о всех этапах разработки проекта. Часто берем инициативу в свои руки и предлагаем на рассмотрение идеи, далеко выходящие за рамки проекта. Все проектные решения аргументируем. Работаем давно и успешно.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • разработка фирменого стиля
    • поставки отделочных материалов
    • отделочные работы
    Регионы обслуживания
    • Республика Карелия
    • Санкт-Петербург
    • Ленинградская область
    • Петрозаводск
    Адрес
    ул. Правды, д. 29
    185005 Петрозаводск
    Россия
    +7-9214599999 artdeco-ptz.ru
    Законное владение

    185034, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 29

      Add SEO element