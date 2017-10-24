Мы создаем современные интерьеры и предлагаем Вам наш опыт и знания, которые приобретены на наших объектах.Для нас важно, чтобы каждый, кто заказывает дизайн интерьера в дизайнерской мастерской "ДОМ СОЛНЦА" знал, что прежде всего это интерьер, рожденный исключительно для него и его семьи: со всей мебелью, аксессуарами, изюминками и под соусом хорошего настроения и вкуса.