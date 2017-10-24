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ДОМ СОЛНЦА
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 20Проекты (20) 3Книги идей (3)
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Проекты

Новый проект
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    • Преображение, ДОМ СОЛНЦА ДОМ СОЛНЦА
    Преображение, ДОМ СОЛНЦА ДОМ СОЛНЦА
    Преображение, ДОМ СОЛНЦА ДОМ СОЛНЦА
    +25
    Преображение
    Новое, ДОМ СОЛНЦА ДОМ СОЛНЦА Кухня в скандинавском стиле
    Новое, ДОМ СОЛНЦА ДОМ СОЛНЦА Кухня в скандинавском стиле
    Новое, ДОМ СОЛНЦА ДОМ СОЛНЦА Кухня в скандинавском стиле
    +8
    Новое
    шоу-рум компании Silver Home, ДОМ СОЛНЦА ДОМ СОЛНЦА
    шоу-рум компании Silver Home, ДОМ СОЛНЦА ДОМ СОЛНЦА
    шоу-рум компании Silver Home, ДОМ СОЛНЦА ДОМ СОЛНЦА
    +14
    шоу-рум компании Silver Home
    Новый взгляд, ДОМ СОЛНЦА ДОМ СОЛНЦА Гостиные в эклектичном стиле Серый
    Новый взгляд, ДОМ СОЛНЦА ДОМ СОЛНЦА Кухни в эклектичном стиле
    Новый взгляд, ДОМ СОЛНЦА ДОМ СОЛНЦА Гостиные в эклектичном стиле
    +7
    Новый взгляд
    Флер, ДОМ СОЛНЦА ДОМ СОЛНЦА Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Флер, ДОМ СОЛНЦА ДОМ СОЛНЦА Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Флер, ДОМ СОЛНЦА ДОМ СОЛНЦА Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    +14
    Флер
    Пудра, ДОМ СОЛНЦА ДОМ СОЛНЦА Гостиная в скандинавском стиле
    Пудра, ДОМ СОЛНЦА ДОМ СОЛНЦА Гостиная в скандинавском стиле
    Пудра, ДОМ СОЛНЦА ДОМ СОЛНЦА Гостиная в скандинавском стиле
    +13
    Пудра
    Показать все 20 проекты

    Мы создаем современные интерьеры и предлагаем Вам наш опыт и знания, которые приобретены на наших объектах.Для нас важно, чтобы каждый, кто заказывает дизайн интерьера в дизайнерской мастерской "ДОМ СОЛНЦА" знал, что прежде всего это интерьер, рожденный исключительно для него и его семьи: со всей мебелью, аксессуарами, изюминками и под соусом хорошего настроения и вкуса.

    Услуги
    дизайн, ремонт и комплектация
    Регионы обслуживания
    Москва и Мосвковская область
    Награды компании
    Многократный финалист и победитель международных конкурсов Pin win, 3-е место в Международном конкурсе Vatikan, Франция, Париж
    Адрес
    Овражная 24
    141408 Москва
    Россия
    +7-9265296993 www.artdomsun.com
    Законное владение

    Химки Овражная 24

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