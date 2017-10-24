Мы создаем современные интерьеры и предлагаем Вам наш опыт и знания, которые приобретены на наших объектах.Для нас важно, чтобы каждый, кто заказывает дизайн интерьера в дизайнерской мастерской "ДОМ СОЛНЦА" знал, что прежде всего это интерьер, рожденный исключительно для него и его семьи: со всей мебелью, аксессуарами, изюминками и под соусом хорошего настроения и вкуса.
- Услуги
- дизайн, ремонт и комплектация
- Регионы обслуживания
- Москва и Мосвковская область
- Награды компании
- Многократный финалист и победитель международных конкурсов Pin win, 3-е место в Международном конкурсе Vatikan, Франция, Париж
- Адрес
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Овражная 24
141408 Москва
Россия
+7-9265296993 www.artdomsun.com
Химки Овражная 24