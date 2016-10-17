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COLOUR &amp; STYLE
Дизайнеры интерьера Красноярск
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Проекты

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    Офис Лофт, COLOUR & STYLE COLOUR & STYLE
    Офис Лофт, COLOUR & STYLE COLOUR & STYLE
    Офис Лофт
    SPA SAUNA AURA, COLOUR & STYLE COLOUR & STYLE Синий
    SPA SAUNA AURA, COLOUR & STYLE COLOUR & STYLE
    SPA SAUNA AURA, COLOUR & STYLE COLOUR & STYLE
    +1
    SPA SAUNA AURA

    Создавая «интерьеры с душой», работая в свое удовольствие, студия дизайна интерьера Надежды Ведровой стремится к главной цели в дизайне – воплощать мечты заказчиков в жизнь!

    Услуги
    Дизайн интерьера и декорирование
    Регионы обслуживания
    Красноярск и Москва
    Награды компании
    • 9 декабря 2015 года в Красноярске состоялась ежегодная премия в области дизайна интерьера Design concept – 2016
    • Финалист в номинации: Кухонная вытяжка.
    • Финалист уникальной международной он-лайн площадки PINWIN.
    • 1МЕСТО!
    • Победитель V Международного фестиваля мебели и предметов интерьера, проходившем 17.10.2016 в Галереи интерьеров «Твинстор» г.Москва.
    • Первое место в Третьем ежегодном конкурсе Лучшие работы года – 2016 в номинации Промышленный дизайн Кухонная вытяжка. Международная ассоциация дизайнеров VATIKAM.
    • Первое место, победитель конкурса «Мебель нового поколения»-1.01.2017.
    • Международная ассоциация дизайнеров VATIKAM.
    • Показать все 8 награды
    Адрес
    660049 Красноярск
    Россия
    www.designvedrova.ru
    Законное владение

    Красноярск 

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