Создавая «интерьеры с душой», работая в свое удовольствие, студия дизайна интерьера Надежды Ведровой стремится к главной цели в дизайне – воплощать мечты заказчиков в жизнь!
- Услуги
- Дизайн интерьера и декорирование
- Регионы обслуживания
- Красноярск и Москва
- Награды компании
- 9 декабря 2015 года в Красноярске состоялась ежегодная премия в области дизайна интерьера
Design concept – 2016
- Финалист в номинации: Кухонная вытяжка.
- Финалист уникальной международной он-лайн площадки PINWIN.
- 1МЕСТО!
- Победитель V Международного фестиваля мебели и предметов интерьера, проходившем 17.10.2016 в Галереи интерьеров «Твинстор» г.Москва.
- Первое место в Третьем ежегодном конкурсе
Лучшие работы года – 2016в номинации
Промышленный дизайнКухонная вытяжка. Международная ассоциация дизайнеров VATIKAM.
- Первое место, победитель конкурса «Мебель нового поколения»-1.01.2017.
- Международная ассоциация дизайнеров VATIKAM.
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- 9 декабря 2015 года в Красноярске состоялась ежегодная премия в области дизайна интерьера
- Адрес
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660049 Красноярск
Россия
www.designvedrova.ru
Законное владение
Красноярск